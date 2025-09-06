Formativas AFA: con resultados dispares, Patronato comenzó el segundo torneo

La cuarta división de Patronato logró un triunfo en el inicio de la jornada en La Capillita.

Este sábado Patronato comenzó su camino en el segundo torneo de la Zona Interior B de formativas de la Asociación del Fútbol Argentino. En el marco de la Región Centro, su rival de la primera fecha fue Camioneros, al que recibió con las categorías mayores y visitó con las menores.

En Paraná la jornada comenzó con una victoria de la Cuarta División por 3-2, que posteriormente terminaría siendo el único triunfo del Patrón. Es que en quinta y sexta división hubo derrotas por 3-0 y 2-1, respectivamente.

En Córdoba la situación no fue muy diferente. La séptima venció por 1-0 en el inicio de la jornada, pero luego llegó el empate de la octava división por 0-0 y la caída de la novena por 1-0.

La segunda fecha de este campeonato enfrentará a las formativas del Patrón con las de Las Palmas, también de Córdoba. En este caso las categorías mayores del Rojinegro volverán a ser locales y las menores jugarán como visitantes nuevamente.

Resultados | Formativas AFA

-En Paraná:

Cuarta División: Patronato 3-2 Camioneros.

Quinta División: Patronato 0-3 Camioneros.

Sexta División: Patronato 1-2 Camioneros.



-En Córdoba:

Séptima División: Camioneros 0-1 Patronato.

Octava División: Camioneros 0-0 Patronato.

Novena División: Camioneros 1-0 Patronato.