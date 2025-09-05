Procesaron a pescadores furtivos por chocar y agredir a personal de Prefectura en el río Uruguay

Los pescadores furtivos fueron detenidos luego de una investigación que se inició a partir de un sumario elaborado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) de Salto Grande. El mismo plasmó lo sucedido el 3 de septiembre en la zona de exclusión del embalse, cuando, una embarcación oficial de Prefectura fue embestida, presuntamente de manera intencional, por un bote de chapa color rojo con motor fuera de borda.

En el bote se encontraban tres hombres, que luego fueron identificados por la Justicia Federal, quienes serían pescadores furtivos de la zona. Tras la colisión, los ocupantes intentaron abordar el móvil oficial y profirieron insultos y amenazas de gravedad contra los efectivos que se encontraban en funciones.

Los testigos señalaron que, además, los tripulantes arrojaron piedras contra las embarcaciones presentes, incluyendo un bote guía de pesca. Las intimidaciones incluyeron referencias directas a la integridad física y a la vida personal y familiar de los funcionarios de Prefectura, lo que obligó a adoptar medidas de resguardo inmediato para proteger a todos los presentes.

A partir de las declaraciones testimoniales y las pruebas recolectadas en el sumario, se pudo identificar a los presuntos responsables, quienes ya contaban con antecedentes por actividades de pesca furtiva y episodios violentos en la zona.

Con esos elementos, y a pedido del fiscal federal Dr. Bernhardt, la jueza Dra. Ramponi dispuso el allanamiento de distintos domicilios en Concordia relacionados con los imputados. El objetivo fue el secuestro de armas de fuego, teléfonos celulares, motores náuticos y otros elementos de interés para la causa.

En el mismo acto judicial se ordenó la detención de los tres sospechosos, quienes deberán ser indagados en sede federal. Desde el Juzgado Federal se precisó que parte de ellos cuentan con antecedentes penales vinculados a la Ley 23.737.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina, delegación Salto Grande, bajo la conducción del prefecto Aguirre. Los efectivos concretaron la detención de las tres personas involucradas y lograron el secuestro de dos motores fuera de borda con características coincidentes al utilizado en la fuga.

Además, se incautaron varios teléfonos celulares y una cantidad significativa de marihuana, elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal como parte de la investigación en curso.

Desde el Juzgado Federal de Concordia destacaron la importancia de los procedimientos, subrayando que se enmarcan en la necesidad de reforzar los controles en la zona de exclusión del embalse de Salto Grande, donde la Prefectura Naval cumple funciones permanentes de custodia y seguridad.

