Estudiantes, Rowing y Tilcara ganaron por el Torneo Regional del Litoral

El Club Estudiantes ganó como visitante y sigue como escolta en el Top 9.
Este sábado hubo actividad correspondiente al Torneo Regional del Litoral. En el marco de la 14ª fecha en las dos categorías principales y la 12ª jornada por la tercera división, los cuatro equipos que representan a la Unión Entrerriana de Rugby salieron a la cancha.
Top 9
En la principal divisional todo fueron alegrías para los equipos entrerrianos. El Club Estudiantes pasó por arriba a Jockey de Venado Tuerto, al que derrotó por 71-27. El Albinegro llegó así a los 46 puntos, con los que continúa como escolta de Jockey de Rosario, líder con 55 (en esta fecha venció a Duendes por 31-15).
El Paraná Rowing Club también celebró. En su caso, el triunfo fue como local ante Old Resian por 38-15, de manera que alcanzaron los 30 puntos y acortan la distancia respecto a las principales posiciones. El Remero ahora está sexto junto a Old Resian, aunque este último tiene un partido pendiente frente a CRAI.
En la próxima fecha el rugby paranaense vivirá una jornada especial, ya que el 13 de septiembre habrá duelo entre Albinegros y Remeros en el predio perteneciente al Club Estudiantes.
-Resultados (fecha 14)
Jockey (VT) 27-71 Estudiantes.
Rowing 38-15 Old Resian.
Jockey (R) 31-15 Duendes.
CRAI 17-19 Gimnasia (R).
Libre. Santa Fe RC.
-Posiciones
1°) Jockey (R): 55 puntos.
2°) Estudiantes: 46.
3°) Duendes: 38.
4°) Gimnasia (R): 37.
5°) Santa Fe RC: 32.
6°) Rowing: 30.
7°) Old Resian: 30*.
8°) CRAI: 23*.
9°) Jockey (VT): 4.
*Deben jugar entre sí por la fecha 11.
-Próxima fecha (15°)
Estudiantes - Rowing.
Gimnasia (R) - Jockey (R).
Santa Fe RC - CRAI.
Duendes - Jockey (VT).
Libre: Old Resian.
Segunda División
En la Segunda División, el Club Tilcara también ganó su partido. El Verde se impuso en el Quincho de Ruta 18 frente a Provincial por 30-19 logrando el punto bonus y alcanzando así los 48 puntos con los que marcha como escolta de Universitario de Rosario, que tiene 61 y ya clasificó a semifinales. En la próxima fecha, el equipo paranaense deberá visitar a CraR.
-Resultados (fecha 14)
Tilcara 30-19 Provincial.
Universitario (R) 39-0 Logaritmo.
Universitario (SF) 23-18 Los Caranchos.
Gimnasia (P) 20-26 Alma Juniors.
Libre: CRaR.
-Posiciones
1°) Universitario (R): 61 puntos*.
2°) Tilcara: 48.
3°) Los Caranchos: 41.
4°) Alma Juniors: 40.
5°) Provincial: 28.
6°) CRaR: 24.
7°) Logaritmo: 21.
8°) Universitario (SF): 18.
9°) Gimnasia (P): 13.
*Clasificado a semifinales.
-Próxima fecha (15°)
CRaR - Tilcara.
Provincial - Universitario (R).
Alma Juniors - Universitario (SF).
Logaritmo - Gimnasia (P).
Libre: Los Caranchos.
Tercera División
El que no pudo celebrar fue el Club Universitario de Concepción del Uruguay. Como visitante, el equipo uruguayense perdió ante Regatas & Belgrano de San Nicolás por 33-27. Con ese resultado, el CUCU permanece último con 15 unidades. En la próxima fecha, 13ª del torneo, los entrerrianos quedarán libres (volverán a jugar el 4 de octubre).
-Resultados (fecha 12)
Regatas & Belgrano 33-27 Universitario (CdU).
La Salle 42-30 Cha Roga.
Querandí RC 14-22 Brown (SV).
Libre: Los Pampas.
-Posiciones
1°) La Salle: 50 puntos*.
2°) Los Pampas: 31.
3°) Cha Roga: 28.
4°) Brown (SV): 25.
5°) Querandí RC: 22.
6°) Regatas & Belgrano (SN): 16.
7°) Universitario (CdU): 15.
*Clasificado a semifinales.
-Próxima fecha (13°)
Brown (SV) - Regatas & Belgrano (SN).
Cha Roga - Querandí RC.
Los Pampas - La Salle.
Libre: Universitario (CdU).