Estudiantes, Rowing y Tilcara ganaron por el Torneo Regional del Litoral

El Club Estudiantes ganó como visitante y sigue como escolta en el Top 9.

Este sábado hubo actividad correspondiente al Torneo Regional del Litoral. En el marco de la 14ª fecha en las dos categorías principales y la 12ª jornada por la tercera división, los cuatro equipos que representan a la Unión Entrerriana de Rugby salieron a la cancha.

Top 9

En la principal divisional todo fueron alegrías para los equipos entrerrianos. El Club Estudiantes pasó por arriba a Jockey de Venado Tuerto, al que derrotó por 71-27. El Albinegro llegó así a los 46 puntos, con los que continúa como escolta de Jockey de Rosario, líder con 55 (en esta fecha venció a Duendes por 31-15).

El Paraná Rowing Club también celebró. En su caso, el triunfo fue como local ante Old Resian por 38-15, de manera que alcanzaron los 30 puntos y acortan la distancia respecto a las principales posiciones. El Remero ahora está sexto junto a Old Resian, aunque este último tiene un partido pendiente frente a CRAI.

En la próxima fecha el rugby paranaense vivirá una jornada especial, ya que el 13 de septiembre habrá duelo entre Albinegros y Remeros en el predio perteneciente al Club Estudiantes.

-Resultados (fecha 14)

Jockey (VT) 27-71 Estudiantes.

Rowing 38-15 Old Resian.

Jockey (R) 31-15 Duendes.

CRAI 17-19 Gimnasia (R).

Libre. Santa Fe RC.



-Posiciones

1°) Jockey (R): 55 puntos.

2°) Estudiantes: 46.

3°) Duendes: 38.

4°) Gimnasia (R): 37.

5°) Santa Fe RC: 32.

6°) Rowing: 30.

7°) Old Resian: 30*.

8°) CRAI: 23*.

9°) Jockey (VT): 4.

*Deben jugar entre sí por la fecha 11.



-Próxima fecha (15°)

Estudiantes - Rowing.

Gimnasia (R) - Jockey (R).

Santa Fe RC - CRAI.

Duendes - Jockey (VT).

Libre: Old Resian.

Segunda División

En la Segunda División, el Club Tilcara también ganó su partido. El Verde se impuso en el Quincho de Ruta 18 frente a Provincial por 30-19 logrando el punto bonus y alcanzando así los 48 puntos con los que marcha como escolta de Universitario de Rosario, que tiene 61 y ya clasificó a semifinales. En la próxima fecha, el equipo paranaense deberá visitar a CraR.

-Resultados (fecha 14)

Tilcara 30-19 Provincial.

Universitario (R) 39-0 Logaritmo.

Universitario (SF) 23-18 Los Caranchos.

Gimnasia (P) 20-26 Alma Juniors.

Libre: CRaR.



-Posiciones

1°) Universitario (R): 61 puntos*.

2°) Tilcara: 48.

3°) Los Caranchos: 41.

4°) Alma Juniors: 40.

5°) Provincial: 28.

6°) CRaR: 24.

7°) Logaritmo: 21.

8°) Universitario (SF): 18.

9°) Gimnasia (P): 13.

*Clasificado a semifinales.



-Próxima fecha (15°)

CRaR - Tilcara.

Provincial - Universitario (R).

Alma Juniors - Universitario (SF).

Logaritmo - Gimnasia (P).

Libre: Los Caranchos.

Tercera División

El que no pudo celebrar fue el Club Universitario de Concepción del Uruguay. Como visitante, el equipo uruguayense perdió ante Regatas & Belgrano de San Nicolás por 33-27. Con ese resultado, el CUCU permanece último con 15 unidades. En la próxima fecha, 13ª del torneo, los entrerrianos quedarán libres (volverán a jugar el 4 de octubre).

-Resultados (fecha 12)

Regatas & Belgrano 33-27 Universitario (CdU).

La Salle 42-30 Cha Roga.

Querandí RC 14-22 Brown (SV).

Libre: Los Pampas.



-Posiciones

1°) La Salle: 50 puntos*.

2°) Los Pampas: 31.

3°) Cha Roga: 28.

4°) Brown (SV): 25.

5°) Querandí RC: 22.

6°) Regatas & Belgrano (SN): 16.

7°) Universitario (CdU): 15.

*Clasificado a semifinales.



-Próxima fecha (13°)

Brown (SV) - Regatas & Belgrano (SN).

Cha Roga - Querandí RC.

Los Pampas - La Salle.

Libre: Universitario (CdU).