Turismo Nacional: el invitado de Gassmann clasificó tercero en la Clase 3

El auto de Gassmann manejado por Olmedo fue el tercero más rápido en la clasificación.

Este sábado la actividad de la Clase 3 del Turismo Nacional se limitó exclusivamente al desarrollo de la clasificación. Fue en el marco de un fin de semana especial que contendrá la carrera de los 200 pilotos por la novena fecha del torneo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.

En ese marco, en representación del crespense Joel Gassmann salió a pista Jeremías Olmedo, que marcó el tercer mejor tiempo de la clasificación. El piloto quedó a 218 milésimas del registro del poleman Antonino García, que representó a Facundo Marques.

El tiempo del ganador fue de un minuto, 22 segundos y 255 milésimas, mientras que el segundo fue Facundo Chapur, que corrió por él mismo y quedó a 172 milésimas (en la carrera de invitados lo representará Lucas Carabajal).

El paranaense Exequiel Bastidas participó de la clasificación en representación de él mismo y terminó en el 20° lugar a un segundo y 239 milésimas del ganador. En la carrera de invitados lo representará Thomas Pozner.

La carrera de invitados de la Clase 3 será este domingo por la mañana. El inicio será a las 10.15 y tendrá una duración de 12 vueltas o 25 minutos, lo que ocurra primero. La carrera de pilotos titulares, en tanto, se disputará a partir de las 14 y tendrá una duración de 20 vueltas o 40 minutos, lo que suceda en primera instancia.

Clasificación | Turismo Nacional | Clase 3

1°) Antonino García (Ford - invitado Marques): 1’22”255/1000.

2°) Facundo Chapur (Citroën - titular): a 172/1000.

3°) Jeremías Olmedo (Chevrolet - invitado Gassmann): a 218/1000.

4°) Germán Todino (Chevrolet - invitado Teti): a 273/1000.

5°) Ever Franetovich (Ford - titular): a 314/1000.

---

20°) Exequiel Bastidas (Ford - titular): a 1”239/1000.