Fabricio Llobet arbitrará Patronato-Quilmes el próximo domingo en el Presbítero Grella

Fabricio Llobet fue designado este martes para dirigir el partido que sostendrá Patronato ante Quilmes, por la 31ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro, válido por la Zona A, se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y será clave para las aspiraciones del equipo de Gabriel Gómez.

Llobet estará acompañado por Gonzalo Ferrari (Asistente 1) y Darío Rojas Martínez (Asistente 2) en el reducto de Villa Sarmiento. El cuarto hombre, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), será César Ceballo.

Será la segunda vez que Llobet dirigirá al equipo entrerriano en esta temporada. El único antecedente es negativo: fue derrota por 1 a 0 con Colegiales, también en el Grella, por la 11ª fecha del campeonato. Aquel 20 de abril, Leandro Martínez Montagnoli marcó la única diferencia del encuentro.

Patronato (43 puntos) viene de perder con Racing de Córdoba y hace tres presentaciones que no gana, lo que le impidió escalar posiciones y afianzarse entre los principales candidatos al Reducido. Por su parte, el Cervecero (36 unidades) viene de tres empates sucesivos y hace cuatro compromisos que no pierde; se juega sus últimas chances de clasificar entre los primeros 8.

Primera Nacional

Fecha 31

Viernes 12 de septiembre

22: Gimnasia y Tiro - Arsenal

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Damián Espinoza

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Sábado 13 de septiembre

15.30: Chacarita - Almirante Brown

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Emanuel Serale

Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez

15.30: Defensores de Belgrano - Chaco For Ever

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

15.30: Estudiantes - Defensores Unidos

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

15.30: Talleres (Remedios de Escalada) - Colón

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Mariano Rossetti

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Julio Barraza

15.30: Deportivo Morón - Temperley

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Lucas Ripolli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

15.30: Ferro - San Miguel

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Domingo 14 de septiembre

15: Tristán Suárez - Colegiales

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Mariano Cicheto

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

15.30: San Telmo - Central Norte

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

15.30: Los Andes - Almagro

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Guillermo Yacante

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

15.30: Nueva Chicago - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

16: Deportivo Madryn - Alvarado

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Luciano Julio

16: Deportivo Maipú - All Boys

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Mariana Duré

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

16: Güemes - Racing (Córdoba)

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Mauro Ramos Errasti

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

16: Patronato - Quilmes

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: César Ceballo

16: Estudiantes (Río IV) - Mitre (Santiago del Estero)

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Guido Córdoba

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

20: San Martín (Tucumán) - Atlanta

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Federico Benítez

Lunes 15 de septiembre

14: Agropecuario - Gimnasia (Mendoza)

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Agustín Méndez

Asistente 2: Matías Coria

Cuarto árbitro: Agustín Panizza