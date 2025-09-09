Fabricio Llobet arbitrará Patronato-Quilmes el próximo domingo en el Presbítero Grella

Llobet dirigirá por segunda vez al Rojinegro en esta temporada.
Fabricio Llobet fue designado este martes para dirigir el partido que sostendrá Patronato ante Quilmes, por la 31ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro, válido por la Zona A, se disputará el domingo desde las 16 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y será clave para las aspiraciones del equipo de Gabriel Gómez.
Llobet estará acompañado por Gonzalo Ferrari (Asistente 1) y Darío Rojas Martínez (Asistente 2) en el reducto de Villa Sarmiento. El cuarto hombre, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), será César Ceballo.
Será la segunda vez que Llobet dirigirá al equipo entrerriano en esta temporada. El único antecedente es negativo: fue derrota por 1 a 0 con Colegiales, también en el Grella, por la 11ª fecha del campeonato. Aquel 20 de abril, Leandro Martínez Montagnoli marcó la única diferencia del encuentro.
Patronato (43 puntos) viene de perder con Racing de Córdoba y hace tres presentaciones que no gana, lo que le impidió escalar posiciones y afianzarse entre los principales candidatos al Reducido. Por su parte, el Cervecero (36 unidades) viene de tres empates sucesivos y hace cuatro compromisos que no pierde; se juega sus últimas chances de clasificar entre los primeros 8.
Primera Nacional
Fecha 31
Viernes 12 de septiembre
22: Gimnasia y Tiro - Arsenal
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Damián Espinoza
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Sábado 13 de septiembre
15.30: Chacarita - Almirante Brown
Árbitro: Brian Ferreyra
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Emanuel Serale
Cuarto árbitro: Adrián Núñez Rodríguez
15.30: Defensores de Belgrano - Chaco For Ever
Árbitro: Diego Ceballos
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Mario Bardina
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
15.30: Estudiantes - Defensores Unidos
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Sebastián Habib
15.30: Talleres (Remedios de Escalada) - Colón
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Mariano Rossetti
Asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Julio Barraza
15.30: Deportivo Morón - Temperley
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Lucas Ripolli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
15.30: Ferro - San Miguel
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Domingo 14 de septiembre
15: Tristán Suárez - Colegiales
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Mariano Cicheto
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
15.30: San Telmo - Central Norte
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Juan Viglietti
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
15.30: Los Andes - Almagro
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Guillermo Yacante
Asistente 2: Hugo Hartung
Cuarto árbitro: Gabriel Flores
15.30: Nueva Chicago - Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Yamil Possi
Asistente 1: Andrés Barbieri
Asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
16: Deportivo Madryn - Alvarado
Árbitro: Adrián Franklin
Asistente 1: Javier Mihura
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Luciano Julio
16: Deportivo Maipú - All Boys
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Mariano Ascenzi
Asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
16: Güemes - Racing (Córdoba)
Árbitro: Joaquín Gil
Asistente 1: Mauro Ramos Errasti
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
16: Patronato - Quilmes
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Gonzalo Ferrari
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: César Ceballo
16: Estudiantes (Río IV) - Mitre (Santiago del Estero)
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Guido Córdoba
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
20: San Martín (Tucumán) - Atlanta
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Iván Aliende
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Federico Benítez
Lunes 15 de septiembre
14: Agropecuario - Gimnasia (Mendoza)
Árbitro: Daniel Zamora
Asistente 1: Agustín Méndez
Asistente 2: Matías Coria
Cuarto árbitro: Agustín Panizza