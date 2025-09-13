Cultura

Cine en Almacén de los 33: se proyecta "Pánico y locura en Las Vegas"

13 de Septiembre de 2025 - 12:52

"Pánico y Locura en Las Vegas" se proyecta este domingo en el Almacén de los 33.

Este domingo vuelve el cine al Almacén de los 33, en la esquina de Bavio y Courreges de Paraná, con la proyección de "Pánico y locura en Las Vegas". La cita será a las 20, y la entrada tendrá un valor de $1.500.

La película, dirigida por Terry Gilliam y basada en el libro "Miedo y asco en Las Vegas", de Hunter S. Thompson, está protagonizada por el carismático dúo conformado por Johnny Depp y Benicio del Toro, en una de las interpretaciones más recordadas de ambos.

Desde la organización invitan a los asistentes a acercarse “con sus mejores gafas” para disfrutar de una velada de cine distinta en este espacio cultural de la ciudad.

