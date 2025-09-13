Cómo quedó el mapa de los gobernadores frente a Milei

El veto del presidente Javier Milei a la ley que repartía de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) entre las provincias, el rumbo de la economía y, en algunos casos, la falta de diálogo político movió a los gobernadores a una organización y reconfiguración de sus posicionamientos frente al Gobierno.

En los últimos días el mapa de los mandatarios provinciales quedó dividido en al menos tres grandes grupos: aliados, opositores duros y distantes.

En el primero pueden identificarse entre sus miembros a los que se comportan como socios del Gobierno nacional: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leando Zdero (Chaco). Este último, además, compartió un encuentro este viernes con el Presidente y su hermana, la secretaria General de la Presidencia. “Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos”, publicó en su cuenta de X.

En el tercer grupo, el de aquellos que tomaron distancia, están los que tienen la intención de construir un nuevo espacio político nucleados en el bloque Provincias Unidas. Se trata de Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy).

Estos últimos son los que este viernes —con el apoyo, pero con la ausencia de Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), criticaron la gestión de Milei desde Río Cuarto y reclamaron “generar desarrollo y mantener la macroeconomía ordenada, pero con la gente adentro”.

En Córdoba, este armado buscó dar varias señales políticas. Se trata de un frente opositor en el que conviven gobernadores peronistas y radicales, que no se definen por su posición ideológica sino por su rol de “gestores”.

Ese espacio, que podría ampliarse en los próximos meses, proyecta una estrategia de mediano y largo plazo: aspira a contar, después de las elecciones de diciembre, con un bloque de unos 40 diputados y a consolidarse de cara a las presidenciales de 2027 como una alternativa competitiva.

Tras ser duramente derrotado en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Milei decidió a comienzos de esta semana conformar una “mesa política nacional” junto a su entorno más cercano y convocó además una “mesa de diálogo federal” junto a los gobernadores provinciales.

El retoque fue simbólico: Lisandro Catalán, hasta ahora secretario de Interior, fue ascendido al rango de ministro. Se trata de un gesto hacia los gobernadores, con quienes Catalán mantiene una relación aceitada desde hace meses. Sin embargo, fue una señal débil e insuficiente.

A pesar de que funcionarios del Gobierno se reunieron este jueves con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis), la decisión de Milei no cesó la tensión con los gobiernos provinciales, que a través de sus representantes en el Congreso impulsaron en los últimos meses diversas leyes contra el ajuste económico que persigue el Gobierno.

Además, Provincias Unidas competirá como oposición al partido de Milei y al peronismo en las elecciones del 26 de octubre, que renovarán un tercio del Senado y la mitad de los diputados en el Congreso nacional.

