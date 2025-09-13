Los “Pumas” se quedaron con la revancha ante Australia

Este sábado por la madrugada, la selección argentina de rugby masculino jugó su encuentro frente a Australia por la cuarta fecha del Rugby Championship. En el estadio Allianz de Sídney, el árbitro del encuentro fue Christophe Ridley. Argentina llegó con sed de revancha y tuvo que sufrir, pero la consiguió con el concordiense Marcos Kremer en cancha.

El primer tiempo tuvo a Los Pumas más metidos en el encuentro. Es así que se encontraron con los primeros puntos del juego luego de vencer en un scrum y conseguir un penal que Santiago Carreras convirtió a los cuatro minutos. Rápida fue la respuesta de los Wallabies, que apoyaron el primer try de la tarde por medio de Joseph-Aukuso Suaalii, convertido por Tane Edmed a los cinco minutos.

Argentina también respondió rápido y esta vez fue Julián Montoya quien pisó el ingoal rival para que Carreras convierta a los ocho y Argentina pase a ganarlo por 10-7.

Con intensidad, Argentina estiró la ventaja con penales sancionados por el juez. A los 14, 26 y 38 minutos, Carreras anotó para estirar la diferencia a 12 puntos rumbo al descanso. Argentina ganaba por 19-7, aprovechando el hombre de más que le dio la amonestación de Jorgensen.

En el complemento la historia siguió igual con un nuevo penal de Carreras a los cuatro minutos. A los 13 y 24 repitió el “10” argentino para una ventaja parcial de 21 tantos: 28-7. Sin embargo, cinco minutos después del último penal llegó la amonestación para Carreras que cambió el flujo del partido.

En una ráfaga llegaron dos tries del conjunto australiano por parte de Andrew Kellaway y Filipo Daugunu (solo uno de los dos tries fue convertido por James O’Connor). Los fantasmas del duelo anterior volvieron y la Argentina entendió que debería sufrir hacia el final.

Sobre el cierre del juego, Daugunu anotó un nuevo try que se convalidó por medio del TMO, luego de descartar un posible pase forward y Australia quedó a dos puntos con la conversión de O’Connor. Sin embargo, esta vez los Pumas aguantaron hasta el final y se quedaron con la victoria por 28-26.

Argentina sigue última con nueve puntos, pero está a solo dos del líder Australia, que tiene 11. En su próxima presentación, el equipo Albiceleste deberá visitar a Sudáfrica en el estadio Kings Park de Durban, el sábado 27 de septiembre, desde las 12.10.

-SÍNTESIS-

Australia 26-28 Argentina.



Punto a punto:

4’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

5’PT: try de Joseph-Aukuso Suaalii, convertido por Tane Edmed (AUS).

8’PT: try de Julián Montoya, convertido por Santiago Carreras (ARG).

14’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

26’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

38’PT: penal de Santiago Carreras (ARG).

Resultado primer tiempo: Australia 7-19 Argentina.

4’ST: penal de Santiago Carreras (ARG).

13’ST: penal de Santiago Carreras (ARG).

24’ST: penal de Santiago Carreras (ARG).

27’ST: try de Andrew Kellaway, convertido por James O’Connor (AUS).

28’ST: try de Filipo Daugunu (AUS).

39’ST: try de Filipo Daugunu, convertido por James O’Connor (AUS).

Resultado final: Australia 26-28 Argentina.



Formaciones:

Australia: James Slipper, Billy Pollard, Taniela Tupou; Jeremy Williams, Tom Hooper; Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson; Nic White, Tade Edmed, Hunter Paisami, Josheph-Aukuso Suaalii; Corey Toole, Max Jorgensen y Andrew Kellaway.

DT: Joe Schmidt.



Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Joel Sclavi; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Juan González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo; Gonzalo García, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti; Mateo Carreras, Rodrigo Isgro y Juan Mallía.

DT: Felipe Contepomi.



Ingresaron:

-En Australia: Josh Nasser, Angus Bell, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor y Filipo Daugunu.



-En Argentina: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo e Ignacio Mendy.



Amonestados:

18’PT: Max Jorgensen (AUS).

20’ST: Santiago Carreras (ARG).



Árbitro: Christophe Ridley.



Estadio: Allianz (Sídney).