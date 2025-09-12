Fútbol: Racing superó a San Lorenzo en el clásico y tomó aire en la Zona A

Racing le ganó 2 a 0 el clásico a San Lorenzo en el estadio Presidente Perón por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. La jornada está marcada por los cruces interzonales entre cada uno de los dos grupos que componen el campeonato. El ganador se escapó del fondo de la Zona A, mientras que la visita no logró acercarse a la cima de la Zona B.

Antes del pitazo de Ariel Penel, ya se había registrado una gran sorpresa en la previa al clásico. El entrenador Gustavo Costas decidió reemplazar al arquero y capitán, Gabriel Arias, con Facundo Cambeses. Los errores de Arias en los últimos encuentros lo mantenían bajo la lupa, pero la modificación sucede en un momento clave de la temporada, ya que este equipo jugará el martes desde las 19 ante Vélez en el Estadio José Amalfitani por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Más allá de este cambio estratégico bajo los palos, la Academia asumió la iniciativa desde el inicio en campo rival, pero se diluyó cada vez que ingresaba a los últimos metros de la ofensiva. No fue de extrañar que su avance más peligroso haya sido un remate a distancia de Facundo Mura controlado en dos tiempos por Orlando Gill.

Con el paso del cronómetro, el Ciclón emparejó el trámite y empezó a jugarse más en la mitad de la cancha, pero le quedó muy lejos el arco de Cambeses y exhibió muchas carencias para pisar el área. Mientras tanto, el dueño de casa se descompensó en la zona medular porque varios futbolistas se adelantaban en el terreno y no había ningún elaborador de juego. La conclusión fue una etapa friccionada, con muchas imprecisiones y con tramos aburridos en Avellaneda.

La pelota parada fue la única manera de destrabar el cero. Agustín Almendra ejecutó un córner derecho a los 36 minutos, que fue anticipado por Santiago Solari en el primer palo y Nazareno Colombo empujó la pelota a la red para estampar el 1-0. Fue su segundo gol en 70 partidos con esta camiseta. Su única celebración había sido en noviembre de 2024 durante una victoria 2-0 ante Instituto.

Los primeros 11 minutos del complemento dejaron mucho que desear. Ninguno de los dos equipos pudo dar tres pases seguidos, se repartieron la pelota y profundizaron la falta de fútbol en el sur del Gran Buenos Aires. La monotonía quedó a un lado a los 12′ con un pelotazo largo de Colombo. Solari corrió aparejado por Daniel Herrera y aprovechó la salida de Gill para adelantar la pelota con un toque que dejó en el camino a sus dos rivales. Su definición con el arco vacío selló el 2-0 del anfitrión.

La respuesta de San Lorenzo llegó inmediatamente con su mejor avance del partido a través de un tiro desde lejos de Alexis Cuello que se estrelló en el travesaño sobre el cuarto de hora, pero esa mejoría fue demasiado efímera y los conducidos por Damián Ayude no pudieron evitar la derrota en condición de visitante.

Racing logró su segundo triunfo del campeonato y escaló a la 13° colocación sobre 15 equipos en la Zona A. Tiene 7 puntos y, a pesar de su mal inicio, se mantiene cerca de Banfield (10), último que avanzaría a los playoffs a falta de ocho jornadas para la conclusión de la Fase Regular.

Por otro lado, San Lorenzo registró su tercera caída en los últimos seis encuentros y no puede sumar tranquilidad en medio de una profunda incertidumbre dirigencial porque la renuncia de varios integrantes de la Comisión Directiva incrementa las dudas en torno a una acefalía, pero Marcelo Moretti se muestra firme como presidente.

La victoria de Riestra sobre Central Córdoba y el empate de Huracán contra Vélez lo hizo perder terreno en la Tabla Anual: bajó a la octava ubicación con 39 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2025, y prendió en la pelea a Racing, que quedó noveno con 35 puntos y se metió en posición de ingreso al mismo certamen continental, consigna Infobae.

