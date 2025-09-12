"Polvo de Estrella": la obra de Julieta Vigo se presentará en Casa Boulevard este sábado

Se estrenará en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80) de Paraná la obra "Polvo de Estrella", una propuesta escénica de drama y ritualidad. La pieza, escrita y dirigida por Julieta Vigo, reúne a un elenco conformado por Sofía Kreig, Florencia Minen, Juan Candioti, José Pablo Viso, Delfina López, Valentina Pioli y Franco Castelnovo, quienes darán vida a un relato atravesado por la amistad, el duelo y la búsqueda de sentido en medio de la pérdida. La velada teatral está programada para este sábado 13 de septiembre a las 21:00.

La trama gira en torno a Menta y Estrella, dos amigas inseparables cuya relación se quiebra cuando la muerte se interpone entre ellas. Una permanece del lado de la vida y la otra no. Estrella fallece y dona sus órganos, pero deja como legado a una hija fruto de su relación con Romero, quien ahora comparte su vida con Melisa, músico de la banda "Prefiero la incertidumbre". En este escenario de vínculos complejos, los personajes deciden emprender un viaje hacia el Champaquí, donde los espera un primo chamán de Romero. Una vez en el lugar, en medio de rituales y la ingesta de hongos, se propone una desconexión con el mundo cotidiano para buscar una forma de sanación, mientras se hacen la pregunta central de si es posible reencontrarse o al menos encontrar un respiro para seguir adelante.

Se ún adelanta la sinopsis, la propuesta se mueve en un terreno donde el amor adopta distintas formas, donde las versiones de la pérdida son múltiples y donde el duelo se presenta como una experiencia inconclusa que atraviesa a cada personaje de manera distinta. A partir de ello, la obra plantea si la salida a tanto dolor es colectiva o es una tarea individual.

Las entradas tienen un valor de $12.000 en puerta y $10.000 de manera anticipada. Pueden reservarse a través del número 3426310047.