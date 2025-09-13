Agarrate Catalina reprogramó su presentación en Paraná

La murga uruguaya Agarrate Catalina anunció cambios en su gira por Argentina y confirmó la nueva fecha para el show en Paraná. La función se realizará el martes 23 de septiembre a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

Desde la organización explicaron que las entradas ya adquiridas para el show que iba a realizarse este jueves 18, conservarán su validez para la reprogramación. En caso de requerir reintegros, estos podrán gestionarse a través del mismo canal de compra.

Por otra parte, la boletería del teatro y el portal www.plateavip.com.ar continúan habilitados para la venta de tickets.