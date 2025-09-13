Argentina jugará las finales de la Copa Davis: barrió a Países Bajos

Andrés Molteni y Horacio Zeballos se impusieron en el dobles y le dieron el pasaje a Argentina.

Este sábado, el equipo argentino de Copa Davis salió a la pista del Martiniplaza de Groningen, Países Bajos, con la posibilidad de cerrar la serie clasificatoria ante el anfitrión. La primera chance fue la del dobles, con Andrés Molteni y Horacio Zeballos frente a Sander Arends y Botic Van de Zandschulp.

En el primer set, Molteni/Zeballos mantuvieron un buen ritmo y aprovecharon cada error de la dupla rival para poder imponerse en el juego. El único quiebre del set llegó en el séptimo game y sirvió para que la Argentina pudiera sentenciar el set para imponerse por 6-3.

En el segundo set Países Bajos salió decidido a estirar la historia y consiguió el quiebre en el sexto game del juego para ponerse 4-2 por encima. Con su saque, la dupla neerlandesa amplió la ventaja para el 5-2 parcial.

Pese a encontrarse contra las cuerdas, el equipo argentino sacó la cara en la continuidad del set y luego de batallar para obtener el quiebre que puso el partido 5-4 -levantaron tres set points en contra-, Argentina siguió ganando y se llevó cinco games consecutivos para imponerse por 7-5 y liquidar la historia.

Con la victoria en el dobles, Argentina evitó los partidos individuales que restaban entre Francisco Cerúndolo y Jesper De Jong; y Tomás Etcheverry ante Botic Van de Zandschulp.

Este triunfo sentenció la serie por 3-0, con lo que Argentina avanzó de fase y participará de las finales de la Copa Davis, que se disputarán entre el 18 y 23 de noviembre en la ciudad de Bolonia, Italia.

Resultados | Argentina 3-0 Países Bajos:

Viernes 12/9:

Punto 1: Tomás Etcheverri a Jesper De Jong: 6/4 y 6/4.

Punto 2: Francisco Cerúndolo a Botic Van de Zandschulp: 7/6 (4) y 6/1.



Sábado 13/9

Punto 3: Andrés Molteni/Horacio Zeballos a Sander Arends/Botic Van de Zandschulp: 6/3 y 7/5.