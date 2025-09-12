Silvina López y Florencia Schroeder compartirán un recital en homenaje a Walter Heinze

Las guitarristas paranaenses Silvina López y Florencia Schroeder brindarán un recital especial en memoria del maestro Walter Heinze, reconocido guitarrista, compositor y figura fundamental de la música argentina. La actividad tendrá lugar el sábado 13 de septiembre, a las 21, en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio.

El programa incluye obras de Heinze para guitarra solista, dúos de guitarra y canciones de su repertorio. A través de estas interpretaciones, las artistas buscan mantener vivo el espíritu de su obra y, al mismo tiempo, generar un diálogo entre distintas generaciones.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000, mientras que en boletería costarán $10.000. Los estudiantes de la Escuela de Música cuentan con una promoción especial de 2x1. Por reservas, comunicarse al 343-502-9679.