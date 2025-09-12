Huracán y Vélez no abrieron el marcador en Parque Patricios

No hubo emociones en la noche de Parque Patricios entre el Globo y el Fortín.

Huracán y Vélez Sarsfield igualaron sin goles este viernes en la continuidad de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, el Fortín jugó con un hombre menos desde la media hora de juego por la expulsión de Agustín Lagos.

Con este resultado, el Globo llegó a los 12 puntos en la Zona A y permanece dentro de los puestos de playoff, mientras que el elenco de Liniers alcanzó las 15 unidades en la Zona B, lo que no le permitió superar la línea del líder, Riestra (16).

Con respecto a la tabla anual, los de Parque Patricios se mantienen dentro de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana con 39 unidades. Por su parte, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto suman 29, ya lejos de los puestos de descenso por esa vía.

La primera llegada con peligro fue favorable al Fortín. Manuel Lanzini combinó con Elías Gómez por la banda izquierda, se metió en el área, se sacó a un hombre de encima con una gambeta y remató. Sin embargo, su disparo se encontró con la humanidad del arquero, Hernán Galíndez.

A los 15 minutos, la visita hizo uso de unas de sus mejores armas: presionó y contraatacó rápido. Con esa fórmula, puso a correr a Michael Santos por la banda derecha, este metió un centro al corazón del área para la llegada de Francisco Pizzini que establecía el 1-0 con un toque sutil. No obstante, una posterior revisión del VAR certificó que Santos se encontraba en fuera de juego en el origen de la jugada y el tanto no subió al marcador.

Cerca de la media hora de juego, el arquero de Vélez, Tomás Marchiori, tuvo que ser reemplazado. Unos minutos antes, el guardameta sintió un dolor en su pierna derecha cuando quiso rechazar una pelota. En su lugar ingresó el colombiano Álvaro Montero.

Las malas noticias continuaron llegando para el elenco de Liniers. Poco tiempo después de la lesión de Marchiori, el lateral derecho, Agustín Lagos, se fue expulsado por doble amarilla y dejó a su equipo con un jugador menos.

De todos modos, el Globo no pudo hacer pesar la diferencia numérica a su favor en los minutos restantes hasta el final del primer tiempo. Incluso, el elenco visitante volvió a inquietar a Galíndez que tuvo que responder con firmeza para evitar una caída de su valla y los equipos se fueron al descanso con un 0-0 en el marcador.

Los primeros momentos del complemento mantuvieron la paridad. Aunque fue el conjunto de Parque Patricios el que mantuvo la iniciativa, empujado por su hinchada y por tener un hombre más que su rival.

Cerca del final, Agustín Urzi probó desde media distancia y exigió a Montero, que, con una vuelo espectacular, evitó la caída de su valla, señala Infobae.

En la próxima fecha, Huracán recibirá a Racing, el viernes 19 de septiembre a las 19, mientras que Vélez visitará a San Martín de San Juan, el mismo día desde las 19.15.