Cancelaron la totalidad de los salarios y UTA levantó el paro de colectivos en Paraná

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) levantó el paro de colectivos en la ciudad de Paraná tras una semana de conflicto. La decisión fue tras la cancelación del 25% restante que la empresa aún no había pagado.

Los empresarios de Buses Paraná lograron pagar el total del salario a raíz de la transferencia realizada por el gobierno provincial en el marco del programa de subsidio a la demanda que impulsa la administración de Rogelio Frigerio. El pago que hizo la provincia corresponde al mes de agosto.

El pago se había demorado a raíz de que recién el viernes pasado se firmó el convenio entre el Municipio y la provincia a través del cual se subsidia directamente al pasajero en Paraná y todas las ciudades entrerrianas que tienen transporte urbano.

Los subsidios son destinados a estudiantes de nivel primario, secundario, terciario/universitario y a docentes.

Desde el gobierno informaron que la cifra asciende a 192 millones de pesos y que destacaron que esta transferencia fue la que destrabó el conflicto.