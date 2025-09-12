En la previa al paro universitario, estudiantes de la UBA tomaron la facultad de Filosofía y Letras

Estudiantes de la UBA tomaron la Facultad de Filosofía y Letras como medida de fuerza contra el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario. La decisión se tomó en una asamblea realizada en la noche del jueves.

“La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se encuentra tomada por sus estudiantes”, informó el secretario general del centro de estudiantes y referente del PTS, Luca Bonfante.

Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (CEFYL) sostuvieron que la ley de Financiamiento Universitario “no es un privilegio” sino “la garantía mínima de que nuestras universidades puedan funcionar”.

Los docentes de las universidades nacionales realizarán este viernes un paro por 24 horas y se movilizarán desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. También adelantaron que realizarán una nueva Marcha Federal para el miércoles 17 durante el tratamiento del veto en el Congreso.

Junto al alumnado de Filosofía y Letras, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (CECSo), anunciaron que se sumarán a la marcha convocada por los sindicatos universitarios.

El recorrido comprenderá una movilización desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo y un “ruidazo”, para unirse al reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan, quienes reclamarán en contra del veto a la Ley de Emergencia Pediátrica.

Ayer, el Consejo Superior del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires aseguró que deberán recortar gastos y que la casa de altos estudios funcionará “en estado crítico”.

“Está en riesgo el funcionamiento del sistema universitario público nacional, si no tenemos ley de financiamiento y si no tenemos Presupuesto 2026”, advirtió el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

Cómo siguen las medidas de fuerzas de los universitarios

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA diseñó un cronograma de medidas de fuerza en contra del veto de Javier Milei.

Viernes 12 de septiembre: Marcharán con sindicatos universitarios de Congreso a Plaza de Mayo y se sumarán al “ruidazo” con los trabajadores del Hospital Garrahan.

Lunes 15 y martes 16 de septiembre: Clases públicas en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Miércoles 17 de septiembre: Convocatoria a la tercera Marcha Federal Universitaria en medio de la sesión en Diputados que tratarán el veto a la ley de Financiamiento.