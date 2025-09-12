Jefe de Terapia del San Roque criticó el veto a la Emergencia Pediátrica: "Es un disparate”

Roberto Ariel, pediatra y jefe de la Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil “San Roque” de Paraná, dialogó con Canal 9 Litoral y criticó el veto a la Emergencia Pediátrica del Poder Ejecutivo nacional. Habló además de la relevancia del Hospital Garrahan, el nosocomio que se ve afectado por los recortes salariales y de donde se han ido más de 240 profesionales.

“Yo no salgo de mi asombro y mi indignación. Sacarle el apoyo a los chicos y a los que atienden no tiene lógica. Va en consonancia con una serie de medidas, como el veto a las universidades. Desde la Sociedad de Pediatría repudiamos enérgicamente este disparate”, indicó Ariel.

El reconocido profesional de la capital agregó luego: “Le quita apoyo a nuestra malla de contención. Yo estoy a cargo de la Terapia Intensiva del Hospital San Roque y periódicamente tenemos que recurrir al Garrahan cuando la complejidad de los pacientes así lo amerita. El mes pasado tuvimos un chico con el 70% de su cuerpo quemado, lo pudimos derivar y lo sacaron a flote. La semana pasada un nene de un mes con una cardiopatía congénita que también lo salvaron. A nosotros no nos la contaron, la vivimos, son el paradigma de la excelencia y merecen todos los recursos”.

Y cerró: “Los profesionales hacen lo que pueden, le ponen la vida y oficialmente les sacan el apoyo. Es un absurdo”.

Fuente: Ahora.