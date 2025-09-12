Guadalupe Abero se presenta en la segunda fecha del ciclo Paraje La Canción

El ciclo cultural tendrá su segunda fecha este sábado 13 de septiembre con la presentación de la cantante Guadalupe Abero. La cita se realizará a las 20:00 en una casa a orillas del río, en un espacio reducido, pensado para que el público pueda disfrutar de un espectáculo con música en vivo y una propuesta gastronómica especial.

La actividad se enmarca en un proyecto que busca rescatar el valor de la canción como un espacio de encuentro y creación colectiva. Según los organizadores, el ciclo se inspira en la idea del "paraje" como un momento de pausa y reconocimiento, en el que la música adquiere un rol central para convocar y reunir.

Guadalupe Abero, la artista convocada para esta segunda entrega, desarrolló una trayectoria marcada por el paso de distintas tradiciones musicales de América Latina. En su recorrido transitó escenarios urbanos y rurales, con ritmos populares y elementos de raíz folclórica. Su relación con el río Paraná, al que reconoce como un sostén vital, también atraviesa sus composiciones y forma parte de la propuesta que llevará al público en esta presentación.

La velada incluirá una cena que contempla empanadas de pescado, de queso y cebolla, y de verduras como opción sin carne. Además, se ofrecerá un vaso de vino y postre.

Para más información sobre la dirección del lugar y la reserva de entradas, comunicarse al 343 4059455 o al 343 5334102.