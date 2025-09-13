Estudiantes y Rowing protagonizarán el duelo paranaense del Torneo Regional

El clásico paranaense entre Estudiantes y Rowing animará una nueva fecha del TRL.

Este sábado se desarrollará la actividad correspondiente a una nueva fecha del Torneo Regional del Litoral. Top 9 y Segunda División tendrán la disputa de la 15ª fecha; mientras que en la Tercera jugarán la 13ª jornada. Tres de cuatro equipos entrerrianos dirán presente en esta jornada.

Top 9

El foco en el Top 9 estará puesto en el duelo de equipos de la Unión Entrerriana de Rugby: Estudiantes recibirá a Rowing en su sede del Parque Urquiza para un nuevo duelo paranaense. El partido comenzará a las 16 y contará con el arbitraje de Juan Moyano.

El Albinegro llega en la posición de escolta con 46 puntos luego de una holgada victoria ante Jockey de Venado Tuerto; mientras que el Remero viene de derrotar a Old Resian, con lo que llegó a los 30 puntos y marcha en la séptima posición.

Para este partido, Pedro Fontanetto eligió al siguiente XV: Diego Correa, Ramiro Gurovich, Francisco Floreán; Nicolás Saín, Augusto Senger; Juan Mernes, Felipe Villagrán, Basilio Cañas; Simón Bollo, Sebastián Dorigón, Augusto Perrén, Máximo Cañas; Bruno Heit, Franco Rossetto y Tomás Ferreyra.

En frente, Francisco Nin formará a: Juan Oldani, Lucas Lerena, Esteban Acosta; Agustín Reding, Franco Pistrilli; Tomás Acosta Cis, Facundo Taboada, Andrés Agasse; Franco Osuna, Gino Albarello, Franco Zatti, Julián Pistrilli, Mateo Baroli; Joaquín Molina y Aquiles Bourdín.

-Fixture | Fecha 15

Estudiantes - Rowing.

Santa Fe RC - CRAI.

Gimnasia (R) - Jockey (R).

Duendes - Jockey (VT).

Libre: Old Resian.

Segunda División

En la Segunda División habrá actividad para el Club Tilcara, que visitará al Círculo Rafaelino de Rugby en un partido que contará con el arbitraje de Emilio Traverso. El encuentro comenzará a las 16 y encontrará al Verde, escolta con 48 puntos y a los rafaelinos, que marchan sextos con 24 unidades.

Para este partido, el head coach Guillermo Aguilera eligió a: Brian Perrone, Bruno Stoppello, Roberto Figueroa; Germán Savio, Andrés Schroeder; Franco Benítez, Francisco Duche, Juan Arnau; Augusto Castiglioni, Tomás Sigura, Santino Dapit, Agustín Lacunza; Luca Erbetta, Renzo Elías y Lautaro Cipriani.

-Fixture | Fecha 15

CRaR - Tilcara.

Logaritmo - Gimnasia (P).

Provincial - Universitario (R).

Alma Juniors - Universitario (SF).

Libre: Los Caranchos.

Tercera División

En esta fecha, la 13ª del torneo de Tercera División, no estará presente el Club Universitario de Concepción del Uruguay, al que le tocará quedar libre. Solo habrá dos partidos en esta jornada, debido a que el encuentro entre Brown de San Vicente y Regatas & Belgrano de San Nicolás fue postergado para el próximo sábado.

-Fixture | Fecha 13

Sábado 13/9:

Cha Roga - Querandí.

Los Pampas - La Salle.



Sábado 20/9:

Brown (SV) - Regatas & Belgrano (SN).



Libre: Universitario (CdU).