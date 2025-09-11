Concepción del Uruguay: una motociclista fue atropellada por una camioneta y sufrió una grave lesión

Un choque entre una camioneta y una moto dejó a una mujer de 42 años con una fractura de tobillo en la esquina de las calles 9 de Julio y Victoriano Montes en Concepción del Uruguay.

El siniestro ocurrió cuando un utilitario conducido por una mujer de 55 años impactó con la moto en la que viajaban una joven de 27 años y la mujer de 42, que sufrió la fractura.

Tras el accidente, la conductora de la moto y la víctima de la quebradura fueron trasladadas al hospital de la ciudad, donde se confirmó la gravedad de las heridas.

Las autoridades se encuentran investigando las circunstancias del hecho para determinar las responsabilidades.