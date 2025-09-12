La Orquesta Sinfónica se presentará en el Teatro 3 de Febrero de Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve este sábado al Teatro 3 de Febrero.

Será este sábado a las 20. La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia con el auspicio de la Universidade de São Paulo. La entrada es libre y gratuita.

El concierto, dirigido por su director artístico, Luis Gorelik, se realizará en el Teatro 3 de Febrero (25 de junio 54, Paraná). La entrada es libre y gratuita, y el ingreso será por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

El programa del concierto comprenderá Transfiguraciones para flauta y orquesta de Ronaldo Miranda (estreno argentino), la Metamorfosis sinfónica sobre un tema de Weber de Paul Hindemith y el Concierto para flauta y arpa K. 299 de W. A. Mozart.

La orquesta contará con la flautista invitada Cássia Carrascoza y la arpista solista de la orquesta, Florencia Arizpe.