Encuentro de Ahora 503 en Paraná: “Nos conduce Cristina y nos representan Grabois y Kicillof”

Los candidatos de la lista 503 Ahora la Patria convocaron a un encuentro militante en Paraná. “Conformamos esta propuesta electoral para que los entrerrianos tengan una opción real para decirle basta a las políticas de Milei y Frigerio en octubre”, definieron.

Carolina Gaillard, Paola Rubattino, Javier Schnitman, Federico Olano, Ignacio Monná, Evelina Kloster y Ludmila Fernández pidieron el voto para “una lista amplia, plural y diversa, conformada x mujeres y hombres con comprobada militancia a favor de los sectores populares”, según se informó a través de un comunicado de prensa.

“Decimos basta a Milei, basta de ajuste, basta de represión a nuestros jubilados, basta de agarrársela con los discapacitados, basta de desfinanciar nuestras universidades, basta de que nuestros salarios no alcancen para llegar a fin de mes, basta de aumentarnos las tarifas y el combustible”, expresaron al hacer uso de la palabra en el salón del Club Echagüe.

Gaillard, a su turno, hizo mención al resultado electoral en la provincia de Buenos Aires: “Decimos basta a Milei como lo dijo el pueblo de la provincia de Buenos Aires a través de su voto a un frente plural con todos los sectores del peronismo y todas las fuerzas del campo nacional y popular y los movimientos sociales”, comparó la diputada nacional.

“Esa unidad se ve reflejada en Entre Ríos en la lista 503 Ahora la Patria. No en la lista del Partido Justicialista producto de la rosca de cuatro dirigentes que no permitieron elecciones internas que generaran el debate necesario luego de la derrota”, diferenció luego.

“Nos conduce Cristina y nos representan Juan Grabois y Axel Kicillof. No nos representa Sergio Massa. En Entre Ríos no hay unidad. Fuimos excluidos y no vamos a estar en ningún lugar en el que desconocen a Cristina”, añadió.

“No somos la otra cara de la misma moneda. No queremos ser legisladores que representen a Frigerio. Nuestra lista le da la confianza a la militancia peronista y del campo popular de representar lo que el pueblo entrerriano quiere y necesita. Somos los únicos que garantizamos que en nuestras listas no hay futuros Kueider”, finalizó la legisladora y candidata a senadora nacional.