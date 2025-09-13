Walter Bou le dio la victoria a Lanús ante Independiente Rivadavia

Walter Bou le dio la victoria a Lanús con su gol en el segundo tiempo.

Este viernes por la noche hubo dos encuentros que dieron cierre a la actividad de la jornada por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús recibió a Independiente Rivadavia de Mendoza. El duelo contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

El primero equipo en llegar al arco rival fue el anfitrión. Luego de un desborde con centro desde la izquierda que no tuvo éxito, el balón cayó en la posición de Agustín Medina. El mediocampista sacó un remate desde cerca de la medialuna del área grande, pero su disparo se fue desviado por el costado derecho del arco.

Independiente Rivadavia respondió con una buena llegada tras la recuperación por el costado derecho de Mauricio Cardillo. El pase de Cardillo llegó a Sebastián Villa, que avanzó por derecha y envió el centro para Fabrizio Sartori. El centrodelantero ganó de cabeza y bajó el balón para la llegada de Matías Fernández, que definió con incomodidad y envió el balón apenas por encima del travesaño. Buen ataque de la Lepra.

En su siguiente aproximación, Lanús salió de contragolpe por la derecha y la definición de la jugada quedó en los pies de Eduardo Salvio por izquierda. Luego de enganchar y desparramar a su marcador, sacó un remate cruzado que el arquero visitante no tuvo dificultades en contener.

Esa chance perdida fue recuperada en la segunda mitad. Fue a los seis minutos, cuando una excelente triangulación entre Walter Bou, Marcelino Moreno y Eduardo Salvio acabó en pase de este último para el concordiense, que definió casi en el borde del área chica para vencer a Ezequiel Centurión y estampar el 1-0.

Lanús pudo aumentar con una buena jugada de Marcelino Moreno por derecha luego de un pase de Salvio. Sin embargo, el centro del mediocampista no le llegó cómodo a Rodrigo Castillo, que pifió la definición estando dentro del área chica.

Castillo protagonizó la siguiente incidencia del juego luego de golpear a Iván Villalba dentro del área de la Lepra mendocina. Esto le valió la expulsión, dejando al Granate con uno menos a cuatro minutos del final. Nada cambió: fue 1-0 para Lanús.

Con la victoria, Lanús llegó a 13 puntos y se ubica en la cuarta posición de la tabla de la Zona B; mientras que el conjunto mendocino marcha 13° con ocho unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Mauricio Pellegrino deberán recibir a Platense, el viernes 19, desde las 21.15; mientras que los mendocinos serán visitantes de Unión, el sábado20, desde las 16.45.

-SÍNTESIS-

Lanús 1-0 Independiente Rivadavia.



Gol:

11’ST: Walter Bou.



Expulsado:

41’ST: Rodrigo Castillo (LAN).



Formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Alexis Segovia, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou.

DT: Mauricio Pellegrino.



Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Mauricio Cardillo, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Matías Fernández, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Cambios:

19’ST: ingresó Ezequiel Bonifacio por Mauricio Cardillo (IRI).

19’ST: ingresó Alex Arce por Alejo Osella (IRI).

27’ST: ingresó Leonel Bucca por Maximiliano Amarfil (IRI).

27’ST: ingresó Kevin Retamar por Matías Fernández (IRI).

30’ST: ingresó Rodrigo Castillo por Walter Bou (LAN).

30’ST: ingresó Dylan Aquino por Alexis Segovia (LAN).

35’ST: ingresó Alexis Canelo por Marcelino Moreno (LAN).

35’ST: ingresó Matías Bergara por Fabrizio Sartori (IRI).

44’ST: ingresó Lautaro Acosta por Eduardo Salvio (LAN).

45’ST: ingresó Gonzalo Pérez por Agustín Medina (LAN).



Amonestado:

46’ST: Nicolás Morgantini (LAN).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús.

Video: Liga Profesional.