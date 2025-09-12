Shell anunció un nuevo aumento de los combustibles: los nuevos precios en Paraná

La petrolera Shell aplicó la segunda suba en los precios de los combustibles en lo que va de septiembre. Los nuevos valores rigen desde las 00 de este viernes y tienen un incrementos de cinco pesos por litro tantos en las naftas como el gasoil. Shell aumentó siete veces los precios de los combustibles en los últimos 42 días (cinco aumentos en agosto).

Ahora publicó los nuevos valores del combustible en Paraná.

Nafta Súper: de $1.547 a $1.552

V-Power Nafta: de $1.806 a $1.811

Diésel Común: de $1.605 a $1.610

V-Power Diésel: de $1.824 a $1.829