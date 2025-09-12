En la muestra de la Cámara de la Construcción, Laumann tomó nota de inquietudes del sector

El candidato a diputado nacional por la Alianza La Libertad Avanza, Andrés Laumann, participó de distintas actividades en el marco de la muestra anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CaMarCo) que se desarrolla en Paraná. “Formó parte de diversas mesas de diálogo, una gran oportunidad para tomar nota de las inquietudes y analizar la necesidad que este sector tiene en términos legislativos, lo que podría traducirse en acciones concretas de ser elegido”, se indicó a través de un comunicado de prensa.

El evento se realiza cada año y reúne a empresas (pequeñas, medianas y grandes), profesionales y actores del sector para exponer productos y servicios, fortalecer vínculos comerciales, generar nuevas alianzas y discutir el desarrollo de la industria de la región. El objetivo es que los participantes tengan oportunidad de conocer todas las tendencias en la cadena de valor de la construcción.

En la cena anual participaron otras personalidades del empresariado y la política de la provincia, entre ellas el gobernador Rogelio Frigerio.

“Este tipo de encuentros son realmente estratégicos porque me permiten pensar en la legislación necesaria para sentar las bases de políticas eficientes e innovadoras, que reduzcan la carga fiscal, que habiliten el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos, que mejoren las gestiones, que aporten a la transparencia y favorezcan el empleo y el crecimiento económico”, expresó Laumann.

“Acompañar al sector de la construcción, al empresariado, a los comerciantes, a los actores de la industria, del mercado inmobiliario, es decir, al sector privado, es central para el desarrollo de nuestro país y de la economía de nuestra provincia”, agregó.

“La asociación público-privada debe ser un modelo de colaboración que nos permita aprovechar los recursos, la eficiencia y la experiencia del sector privado, combinándolo con la capacidad reguladora y la misión de servicio del sector público”, continuó.

“La industria de la construcción, por ejemplo, genera en Entre Ríos más de 25.000 puestos de trabajo, motoriza a más de 200 industrias locales, nacionales e internacionales y representa un movimiento económico de más de 50.000 millones de pesos anuales entre obras públicas y privadas”, destacó finalmente.