Liga Paranaense: se juega la sexta fecha del torneo masculino

En las semifinales del Torneo Apertura, el "Gato" le ganó al "Patrón".

Este sábado se disputará de forma íntegra la sexta fecha del Torneo Clausura en la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Los siete juegos correspondientes a esta jornada comenzarán a las 15.30 en una fecha que tendrá libre a San Benito, que marcha décimo en el campeonato con seis unidades.

El plato fuerte de la fecha será el clásico entre Atlético Paraná y Patronato, que se desarrollará en el estadio Pedro Mutio. Hasta aquí, el Patrón está invicto con 10 unidades y es el único escolta de Peñarol; mientras que el Gato arrancó irregular, pero ya tiene siete puntos y está quinto en la tabla.

Peñarol, el líder e invicto con 11 unidades, deberá visitar a Argentino Juniors, de sorprendente buen arranque en el torneo que lo ubica actualmente sexto, con siete puntos. El Tricolor intentará volver a la victoria luego de dos empates consecutivos.

Otro que intentará retomar la senda de la victoria es Sportivo Urquiza, que recibirá a Oro Verde con la intención de no perderle pisada a su clásico rival. La V Azulada tiene siete puntos y está en la cuarta colocación; mientras que el equipo de la Ciudad Universitaria marcha penúltimo con tres unidades.

En los duelos restantes, Neuquén recibirá a Instituto; Belgrano será anfitrión de Universitario y Los Toritos será local de Don Bosco.

Fixture | Torneo Clausura | Fecha 6

Sábado 13/9 - Desde las 15.30:

Argentino Juniors - Peñarol.

Atlético Paraná - Patronato.

Palermo - Camioneros.

Sportivo Urquiza - Oro Verde.

Neuquen - Instituto.

Belgrano - Universitario.

Los Toritos - Don Bosco.

Libre: San Benito.



Posiciones | Torneo Clausura | Copa de la Liga

1°) Peñarol: 11 puntos.

2°) Patronato: 10.

3°) Camioneros: 9.

4°) Sportivo Urquiza: 7.

5°) Atlético Paraná: 7.

6°) Argentino Juniors: 7.

7°) Belgrano: 7.

8°) Neuquen: 6.

9°) Palermo: 6.

10°) San Benito: 6.

11°) Universitario: 5.

12°) Don Bosco: 5.

13°) Instituto: 4.

14°) Oro Verde: 3.

15°) Toritos de Chiclana: 1.