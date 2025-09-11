Tragedia vial en la Autovía 14: un hombre perdió la vida en un choque en Concordia

Un fatal accidente se registró este jueves en la Autovía Nacional 14, a la altura del kilómetro 249, en jurisdicción de Concordia.

Según informó a ANÁLISIS la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux y a un camión Mercedes Benz Actros 2045 con semirremolque volcador perteneciente a la empresa Furlong, que transportaba vehículos.

Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar el conductor de la camioneta, identificado como Jorge Adolfo Tito, de 72 años, con domicilio en Villa Adela, Concordia.

Por su parte, el chofer del camión, un hombre, de 36 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, resultó ileso. Fue demorado preventivamente en el puesto de control ubicado en el kilómetro 255,5 de la misma autovía.

Las autoridades viales y judiciales trabajan en el lugar para determinar las causas del siniestro.