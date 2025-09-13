Con cuatro partidos, sigue la disputa de la Liga Profesional

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional contará con cuatro partidos este sábado. La actividad de la jornada interzonal comenzará a las 14.30 en Mendoza y pasará por Avellaneda, La Plata y Junín a lo largo de un día que incluirá las presentaciones de Independiente y River Plate.

14.30: Godoy Cruz - Barracas Central

El primer partido se disputará en el estadio Feliciano Gambarte, a partir de las 14.30 y con arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Héctor Paletta. Godoy Cruz recibirá a Barracas Central en un duelo de presentes muy diversos. El partido contará con la transmisión de ESPN premium.

El Tomba llega a este partido tras una victoria por 3-1 ante Platense que le permitió imponerse por primera vez en el torneo: con seis puntos está en la décima posición. Barracas Central, por su parte, derrotó a Newell’s por 2-1 y actualmente está liderando la Zona A con 14 unidades.

A falta de las confirmaciones oficiales, no se prevén titularidades de jugadores entrerrianos. Sí dirá presente el ex Patronato Dardo Miloc con la camiseta del Guapo.

-Probables formaciones:Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández; Bastián Yañez, Agustín Auzmendi, Luca Martínez Dupuy.DT: Walter Ribonetto.Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Rodrigo Insúa, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Gonzalo Morales, Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera.DT: Rubén Insúa.

16.45: Independiente - Banfield

En el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibirá a Banfield desde las 16.45. El árbitro del juego será Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Sebastián Martínez. La transmisión de este partido será de TNT Sports.

El Rojo está último en la Zona B con tres puntos y viene de empatar en su última presentación ante Instituto por 0-0. El Taladro, por su parte, venció a Tigre por 1-0 y con 10 unidades se encuentra en la octava posición de la Zona A.

Para este partido ninguno de los dos elencos prevé la titularidad de un jugador entrerriano. En el elenco de Julio Vaccari sí estará como titular el ex Patronato Gabriel Ávalos.

-Probables formaciones:Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo.DT: Julio Vaccari. Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi.DT: Pedro Troglio.

19: Estudiantes - River

A partir de las 19, la actividad se mudará al estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata para el partido entre Estudiantes y River Plate. El juego contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Fernando Echenique. La transmisión del encuentro será responsabilidad de ESPN premium.

El Pincha viene de perder como visitante ante Central Córdoba por 2-0, con lo que quedó sexto en la tabla de la Zona A con 12 puntos; mientras que River Plate viene de vencer a San Martín de San Juan por 2-0, con lo que llegó como puntero a esta fecha con 15 puntos, pero Deportivo Riestra lo superó con su victoria ante Central Córdoba.

En este partido no habrá presencias entrerrianas desde el arranque del juego.

-Probables formaciones:Estudiantes: Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Iván Gómez; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondaraín, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo.DT: Eduardo Domínguez.River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi; Maximiliano Salas.DT: Marcelo Gallardo.

21.15: Sarmiento - Aldosivi

El último partido de la jornada será en el estadio Eva Perón de Junín, a partir de las 21.15 y lo protagonizarán Sarmiento y Aldosivi. El árbitro será Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio, en tanto que la transmisión del encuentro será por TNT Sports.

En la última fecha, Sarmiento solo pudo jugar 45 minutos frente a Rosario Central, ante el que estaba 0-0 hasta la suspensión en el entretiempo por la tormenta: actualmente suma seis puntos y está 12°. Aldosivi, por su lado, tiene tres unidades y está último en la Zona A luego de su última caída ante Boca Juniors por 2-0.

En este partido, los dirigidos por el ex Patronato Facundo Sava contarán con el chajariense Facundo Roncaglia desde el arranque en el terreno de juego.

-Probables formaciones:Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Juan Insaurralde, Facundo Roncaglia, Joel Godoy; Manuel García, Carlos Villalba, Gastón González, Julián Contrera; Joaquín Ardaiz e Iván Morales.DT: Facundo Sava.Aldosivi: Jorge Carranza; Ignacio Guerrico, Santiago Laquidaín, Yonathan Cabral, Giuliano Cerato; Martín García, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Tobías Cervera y Matías García.DT: Guillermo Farré.

Fuentes: Los Andes, TyC Sports, La Nueva Provincia y La Verdad online.