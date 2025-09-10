Básquet asociativo: Olimpia ganó y se subió a lo más alto de las posiciones

Olimpia susperó a Unión de Crespo y se trepó a lo más alto de las posiciones en el Torneo Clausura de la APB.

Con la disputa de dos encuentros, en la noche de este martes comenzó a disputarse la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. En este marco, los equipos que se retiraron victoriosos fueron Olimpia y Ciclista, que vencieron a Unión de Crespo y Patronato, respectivamente. Este miércoles se completará la acción con cuatro juegos.

Olimpia consiguió otra importante victoria al derrotar en su cancha a Unión de Crespo por 92 a 86, triunfo que le posibilitó saltar a lo más alto de las posiciones. En un partido parejo, equilibrado y de alto goleo, Olimpia tuvo un cierre de partido muy eficiente y lo supo ganar.

En tanto que el local entró al último cuarto abajo 72 a 66, pero en los últimos 10 minutos metió un parcial de 26 a 14 que le permitió dar vuelta el resultado y ganar el juego.

Nicolás Agasse con 21 puntos fue el goleador del ganador, bien acompañado por los 17 tantos de Álvaro Todone, los 14 puntos de Juan Cruz Pagnone,y las 13 unidades de Hugo Cuello. En el Verde, sobresalió Francisco Folmer con 30 puntos, mientras que Juan Folmer terminó con 14 tantos.

A su vez, Ciclista no tuvo inconvenientes para superar a Patronato de visitante por 82 a 65 para sumar y empezar a acomodarse en la tabla. Desde el principio el Verde marcó tendencias, se adueñó de las acciones y manejó el trámite con recursos fiables.

El 56 a 32 con el que finalizó el primer tiempo fue un paso elemental para que la visita se apropie de las acciones. Patronato tuvo voluntad, pero con eso no le alcanzó, da cuenta Paraná Deportes.

Nahuel García con 23 puntos fue el sobresaliente del ganador, además de los 14 puntos de Matías Passadore y los 13 de Elías Moyano. En el Rojinegro, Diego Faltoni firmó 15 unidades y Adriano Catena totalizó 12.