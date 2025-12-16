Rosario presentó la primera edición de los Jadar Junior 2027

Con la presencia de autoridades del COA y COPAR, se lanzó la primera edición de los Juegos Deportivos de Alto Rendimiento Junior.

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) Junior 2027 fueron presentados oficialmente este martes en el Salón Carrasco del Palacio Municipal y se perfilan como un punto de inflexión para el deporte argentino. La competencia, impulsada por la Municipalidad de Rosario, el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), reunirá durante abril de 2027, a unos 10 mil atletas Sub 21 de las 24 provincias del país e integrará deportes convencionales y adaptados en aquellas disciplinas donde sea posible, consolidando un modelo inclusivo, sostenible y alineado con estándares internacionales.

El acto fue encabezado por el intendente Pablo Javkin, quien estuvo acompañado por el presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, y el presidente del Comité Paralímpico Argentino, Gustavo Borro. También estuvieron presentes la secretaria de Deportes y Turismo local, Alejandra Mattheus; el secretario de Gobierno, Sebastián Chale; el secretario de Hacienda, Guido Boggiano; el subsecretario de Deportes, Diego Sebben, y el secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, así como miembros de asociaciones y federaciones deportivas, representantes de clubes rosarinos y ex deportistas olímpicos de la ciudad.

Esta competencia, que marcará un antes y un después en el deporte argentino, está orientada específicamente al desarrollo, la formación y la proyección internacional de jóvenes talentos, y funcionará como un eslabón clave dentro del ciclo olímpico. El evento busca fortalecer el sistema de detección de talentos, promover la integración del deporte adaptado y consolidar a la Argentina como referente regional en la organización de grandes competencias.

"Los Jadar tienen dos características fundamentales. Primero, reúnen a todo el país, vienen las 24 provincias. Segundo, compiten al mismo tiempo el deporte olímpico y paralímpico sin distinción. Y eso fue una experiencia única, casi sería inédita a nivel mundial, que surgió de los Jadar de Rosario", expresó Javkin durante el acto de presentación.

Y continuó: "Vamos a vivir algo hermoso, porque vamos a tener más de 10.000 chicos jóvenes de toda la Argentina, compitiendo y formándose, y nos va a permitir a nosotros hacer un evento con toda la infraestructura de los sudamericanos". En este punto cabe recordar que en 2026 Rosario será una de las sedes anfitrionas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento multideportivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

A la par, el mandatario se mostró agradecido con el Comité Olímpico Argentino y con la provincia de Santa Fe por acompañar este tipo de iniciativas y aseguró que se tratará de un evento que hará acercar a las familias a la ciudad porque "el deporte Junior hace que vengan los padres, vengan las familias y eso obviamente nos posiciona mejor como ciudad".

Al mismo tiempo, el jefe del Ejecutivo local manifestó la importancia de continuar generando oportunidades para que cualquier persona que quiera practicar un deporte pueda hacerlo y seguir trabajando en conjunto con los clubes. En este sentido, señaló: "Tenemos una cantidad de espacio dedicado al deporte repartido por toda la ciudad que es herencia del esfuerzo de un montón de gente que a lo mejor hace 100 años, 80 años, decidió fundar un club, tomar un lugar y decir 'este espacio que sea para la comunidad'. Y a eso le estamos sumando lo que de algún modo tiene que ver con una infraestructura más general y de otro nivel".

Y amplió: "Tener estadios, tener un complejo natatorio, tener la pista de atletismo, tener el patinódromo, son infraestructuras que complementan las de los clubes. Por eso, tanto en los Sudamericanos como en los Jadar Junior -como lo hicimos también en los Jadar- vamos a trabajar con los clubes y va a haber obras en los clubes de la ciudad".

Por último, Javkin hizo mención la misión de "avanzar en la federalización del deporte en la Argentina" y, en virtud de ello, pensar en la posibilidad "de tener un Cenard en Rosario" para que los centros deportivos de alto rendimiento no estén solamente en la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Moccia resaltó que "Rosario tiene una experiencia muy importante en la organización de eventos deportivos internacionales", haciendo alusión al desarrollo de los Juegos Sudamericanos de Playa 2019, a los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022, los Jadar 2025 y a los próximos Juegos Odesur.

Además, el referente destacó que la ciudad cuenta con "un equipo técnico excelente y con decisión política para acompañar, reuniendo todas las condiciones desde la infraestructura, desde el equipo humano y desde las condiciones para hacer juegos de excelencia".

Para finalizar, el presidente del COA subrayó que los Jadar Junior posibilitarán una proyección a los Juegos Panamericanos 2029. "Con 2 años de diferencia tenemos el tiempo necesario para hacer una preselección de los mejores deportistas de esa categoría que van a representar a Argentina dos años después", enfatizó y puso en valor la posibilidad de "poder congregar a la familia, los atletas, las provincias, detrás de esta fiesta nacional que se va a celebrar con los mejores deportistas de la categoría que ya salieron de la etapa juvenil, que ya se están proyectando al alto rendimiento y que no tenían una competencia de este nivel".

En tanto que Borro se mostró contento y emocionado con la realización de este certamen. "Es seguir apostando al deporte en estos tiempos y acá se puede ver que el deporte es de las poquitas cosas que nos une a todos. Unió 24 provincias, 24 secretarios de Deporte que va a potenciar al deporte olímpico y paralímpico en su desarrollo", sostuvo.

Durante la presentación, las autoridades del COA y del Copar hicieron entrega de las banderas de ambas entidades al intendente. A su vez, estuvo presente Teté, el personaje oficial de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022 y de los Jadar 2025, quien también será la mascota de la competencia juvenil del 2027.

El lanzamiento de los Jadar Junior se apoya en el antecedente inmediato de los Jadar organizados en Rosario durante 2025, una edición que reunió a más de cinco mil acreditados entre atletas, entrenadores y oficiales, y que marcó un hito al integrar plenamente el deporte adaptado en un evento nacional de alto rendimiento.

Esa experiencia dejó un sello organizativo que posicionó a la ciudad como sede de excelencia, demostrando su capacidad logística, operativa y humana para recibir grandes eventos. Con ese prestigio ganado, Rosario vuelve a ocupar un rol central al convertirse en anfitriona de la primera edición de los Jadar Junior.

Juegos Jadar Junior 2027

Los Jadar Junior 2027 se desarrollarán bajo un esquema de dos olas de competencia para optimizar sedes, recursos y logística. El programa deportivo se inspirará en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y, en el caso de los deportes colectivos, funcionará como campeonatos argentinos oficiales, garantizando un máximo nivel competitivo y una representación federal equilibrada.

Además, junto al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) se realizarán evaluaciones físicas, médicas y funcionales de los atletas, con el objetivo de construir una base nacional de seguimiento de talentos juveniles. Esta herramienta será clave para orientar políticas deportivas basadas en evidencia y planificar estrategias a largo plazo.

En paralelo a las competencias, los Jadar Junior desarrollarán espacios de formación, congresos y capacitaciones para entrenadores, dirigentes y deportistas. Los ejes incluirán liderazgo, gestión deportiva, ciencia aplicada, género y accesibilidad, con el objetivo de que el evento impulse una actualización integral de todo el ecosistema deportivo.

Con la presentación de los Jadar Junior 2027, Rosario vuelve a posicionarse como una plataforma estratégica para el deporte nacional, fortaleciendo su reconocimiento como una ciudad preparada para albergar eventos de gran escala. La competencia no solo proyecta el futuro de miles de jóvenes atletas, sino que representa un paso decisivo en la construcción de un modelo deportivo federal, inclusivo y de alto rendimiento.