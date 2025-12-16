Agustín Cavallín no seguirá en Rocamora

El escolta no seguirá en el club uruguayense, luego de poco más de tres temporadas.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay anunció este martes que Agustín Cavallín no continuará en el plantel que milita en la Liga Argentina de Básquetbol. Según informó el club entrerriano, el escolta que transitaba su cuarta temporada no continuará “por cuestiones exclusivamente deportivas”.

La determinación la tomó el cuerpo técnico que encabeza Sebastián Amato y que ya está trabajando en la búsqueda de un reemplazo. El Rojo tendrá partidos este miércoles y jueves para cerrar esta parte de la temporada.

El jugador nacido en Junín completó hasta acá 11 partidos en los que promedió 23.8 minutos, 8.3 puntos, 3.3 rebotes, 1.8 asistencias y 1.2 recuperos.

Cavallín llegó a la institución en la temporada 2022/23 de la mano del entrenador Agustín Pujol y en la 2024/25 pasó a desempeñarse como capitán en el proceso de Cristhian Domínguez. “Por estas razones y su compromiso la institución le está más que agradecida y le desea lo mejor en su futuro deportivo y personal”, publicó el club.

Fuente: Prensa Rocamora