Santiago Montiel ganó el Premio Puskas de la FIFA por un gol de chilena para Independiente

Por su gol de chilena ante Independiente Rivadavia, el jugador del Rojo se llevó el Premio Puskas.

El delantero de Independiente, Santiago Montiel, ganó el Premio Puskás de la FIFA por su gol de chilena ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en Avellaneda, en el marco de los octavos de final del pasado Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025.

El jugador oriundo de Gregorio de Laferrere abrió el marcador de aquel partido y le dio la victoria al Rojo el último 11 de mayo. Con ese resultado, el equipo dirigido por entonces por Julio Vaccari accedió a los cuartos de final del Torneo Apertura donde le ganó 1-0 a Boca en el estadio La Bombonera.

En un partido sumamente cerrado y friccionado, a los 12 minutos del segundo tiempo, el ex futbolista de Argentinos Juniors rompió el cero con un gol espectacular que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

El gol premiado:

Tras un tiro de esquina y despeje corto de la defensa del equipo mendocino, el delantero Montiel primereó al colombiano Sebastián Villa en la medialuna del área y con la pelota en el aire, a punto de bajar.

De espaldas, el futbolista de 25 años ejecutó la chilena de manera perfecta, haciendo que la pelota tome una precisa curva por encima del arquero Ezequiel Centurión que no tuvo reacción ante tal acrobacia.

El tanto de Montiel recorrió el mundo y se hizo viral en las redes sociales, por lo que la FIFA lo candidateó para el Premio Puskás que reconoce al mejor gol de cada temporada y, este martes, el argentino terminó quedándose con dicho galardón.

Dembelé, el gran ganador

El gran ganador de la ceremonia de The Best FIFA Football Awards 2025 fue Ousmane Dembélé, quien se quedó con el premio a Mejor Jugador de la FIFA, coronando una temporada excepcional con el Paris Saint-Germain, mientras que Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, fue distinguida como Mejor Jugadora, reafirmando su dominio en el fútbol femenino internacional.

En cuanto a los arqueros, el italiano Gianluigi Donnarumma del Manchester City, fue elegido como Mejor Arquero del año, mientras que en la rama femenina el galardón quedó en manos de Hannah Hampton, jugadora del Chelsea.

Los premios a los mejores goles también tuvieron protagonismo latino: el argentino Santiago Montiel de Independiente ganó el premio al Mejor Gol masculino tras su gol a Independiente Rivadavia, y la mexicana Lizbeth Ovalle de Tigres, fue reconocida por el Mejor Gol femenino.

Your #TheBest FIFA Football Awards 2025 winners! 🏆 pic.twitter.com/tc95npfpyi — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

El rubro entrenadores tuvo como destacados a Luis Enrique, elegido Mejor Entrenador masculino tras una temporada brillante al frente del PSG, y a Sarina Wiegman, quien volvió a imponerse como Mejor Entrenadora femenina, consolidando su prestigio en el fútbol de selecciones, dirigiendo a la selección inglesa.

Además, el Premio Fair Play fue otorgado a Andreas Harlass-Neuking, médico del equipo alemán SSV Jahn Regensburg, que en un partido entre el Ratisbona y el Magdeburgo, un hincha se descompensó y acudió rápidamente a la zona de aficionados locales, saltando una barrera y reanimando al aficionado.

Mientras que la distinción a la Mejor Afición quedó para los hinchas de Zakho SC, ya que el pasado 13 de mayo, antes de su encuentro del campeonato de primera división de Irak contra el Al Hudood, los aficionados lanzaron miles de peluches al campo de juego, que fueron posteriormente recogidos antes de que empezara el partido a fin de donarlos a niños enfermos.

El premio The Best FIFA, creado en 2016 tras la disolución del FIFA Balón de Oro, se define mediante el voto de entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados de todo el mundo, consigna NA.