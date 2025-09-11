Con el concordiense Kremer, “Los Pumas” tienen formación para la revancha en Australia

El entrerriano Marcos Kremer fue ratificado en el XV para enfrentar a los Wallabies. (Foto: Los Pumas).
Con presencia entrerriana, Los Pumas tienen la formación confirmada para visitar nuevamente a los Wallabies por la cuarta fecha del Rugby Championship. Tras la caída 28-24 el pasado fin de semana en Townsville, el concordiense Marcos Kremer fue confirmado como titular para el partido del sábado 13 de septiembre desde las 14 hora local (1 de Argentina).
Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional ratificó la participación del tercera línea surgido en Los Espinillos y dispuso tres cambios en el XV inicial para el segundo duelo ante los australianos: Guido Petti por Franco Molina, Joaquín Oviedo por Pablo Matera y Rodrigo Isgró por Bautista Delguy.
La alineación para visitar a Australia: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía (vicecapitán).
Los suplentes serán: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera (vicecapitán), Agustín Moyano, Justo Piccardo, Ignacio Mendy.