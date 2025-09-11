Preventa solidaria del nuevo libro de la poeta entrerriana Marga Presas

Hasta el 16 de septiembre se puede adquirir por preventa el nuevo libro de Marga Presas.

La Editorial Palo Santo está por lanzar el libro "Todavía se detiene el sol en el frente de mi casa", poemas de Marga Presas, ilustrado por Silvi Colombo, quienes vienen compartiendo lindos proyectos.

La publicación está en la etapa de preventa, una modalidad que es solidaria, en cierto sentido, porque al acceder se colabora para que el libro pueda salir a la luz.

Palo Santo es una editorial artesanal de Sebastián González, que se sostiene con trabajo y esfuerzo, que está ubicada en Gualeguaychú.

Los involucrados en este nuevo libro agradecen a quienes estén interesados en adquirirlo con esta preventa y celebran el deseo de leer.

El precio actual de preventa hasta el 16 de septiembre es $14.000. La transferencia debe enviarse al alias editorialpalosanto y el comprobante a sebastian_gonzalez@live.com o al instagram de la editorial @editorialpalosanto

Sobre la autora

Marga Presas nació y vive en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Es profesora de Castellano, Literatura y Latín.

Ha gestionado espacios culturales en su ciudad. Coordina talleres de lectura y escritura creativa y participa de otros talleres dirigidos por poetas que admira.

Publicó el poemario Una teoría de la precariedad y el fanzine Mis diez en Halley Ediciones. Colabora con medios digitales de su ciudad. Integra varias antologías provinciales y nacionales.

Ha recibido menciones en Premio Municipal Entre Orillas (Paraná y Concepción del Uruguay) y Premio Provincial Juan L. Ortiz (Entre Ríos).