El Poder Judicial le pedirá aumento a Frigerio para “recuperar el poder adquisitivo”

Una mesa interinstitucional conformada por autoridades y gremios del Poder Judicial se reunió este jueves en Tribunales para debatir sobre salarios. Se conformará una mesa de trabajo y se elaborará una propuesta de incremento para ser presentada al Poder Ejecutivo en busca de “recuperar el poder adquisitivo”.

La reunión tuvo lugar en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Según se informó a través de un comunicado de prensa, participaron el presidente del cuerpo, Leonardo Portela; la vicepresidenta, Laura Soage; el procurador general, Jorge García; y el defensor General, Maximiliano Benítez.

También estuvieron el presidente de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, Alejandro Canepa; el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura; y la secretaria general Sección Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Bibiana Starck.

“Luego de que los gremios expusieran las inquietudes del personal, se resolvió conformar una mesa de trabajo con el objeto de avanzar en una propuesta al Poder Ejecutivo provincial a fin de que se recupere el poder adquisitivo de los integrantes del Poder Judicial”, se indicó desde Tribunales.