Por primera vez desde su internación, Miguel Ángel Russo volvió a la práctica de Boca

Miguel Ángel Russo regresó este jueves a los entrenamientos de Boca Juniors, después de atravesar una infección urinaria que lo obligó a estar cuatro días internado en la Clínica Fleni y luego permanecer en reposo en su hogar. A los 69 años, el histórico DT volvió a la Bombonera para observar y dirigir la práctica de fútbol previa al compromiso frente a Rosario Central.

La última semana generó preocupación en el mundo Xeneize: Russo, visiblemente desgastado en los últimos partidos, debió realizarse estudios médicos que confirmaron la afección. El alta que recibió fue solo para continuar la recuperación en su casa, bajo seguimiento del cuerpo médico de Boca, que le indicó rutinas kinesiológicas y algunos días más de descanso antes de retomar sus funciones.

Este jueves, el técnico volvió a estar al frente del plantel, que realizó su ensayo formal en la Bombonera. El equipo titular formó con: Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Cavani y Merentiel. De no surgir imprevistos, serán los 11 que saldrán a la cancha en Arroyito el próximo domingo a las 17.30.

Entre las novedades del entrenamiento, se destacó la presencia de Leandro Paredes, quien se reincorporó tras la doble fecha FIFA y fue parte del ensayo, a menos de 48 horas de haber jugado con la selección argentina en Guayaquil. En cambio, Agustín Marchesín continúa al margen mientras se recupera de un desgarro en el gemelo derecho.

El regreso de Russo tiene además un condimento especial: Rosario Central, próximo rival, es como su segundo hogar y donde es considerado un ídolo histórico. Si bien su presencia en el banco aún no está confirmada, todo indica que el DT acompañará a la delegación en un reencuentro que promete un reconocimiento especial por parte de la hinchada Canalla.