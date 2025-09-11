El paranaense Agustín Martínez estrenará auto en el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera

El piloto paranaense Agustín Martínez estrenará auto en la 11ª fecha del Turismo Carretera, que dará inicio a la Copa de Oro. Este jueves se supo que el hijo de Omar Gurí Martínez llegará al autódromo Rosendo Hernández de San Luis con un nuevo Ford Mustang, atendido por la estructura con sede en la capital entrerriana.

Martínez, que viene de regresar a la actividad del TC en el Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires (finalizó 12º), no entró a los playoffs, pero estuvo muy cerca de lograrlo. Sus ausencias en Concepción del Uruguay y San Juan por recomendación médica, influyeron en su ubicación en la Etapa Regular.

Aquellas ausencias se debieron al fuerte accidente que protagonizó en La Plata corriendo en el TC Pick Up, a bordo de su camioneta, un infortunio que le dejó algunas secuelas físicas que le impidieron regresar más rápidamente a la actividad.

Cabe destacar que el reglamento habilita a los competidores que no formen parte de la definición por el título a cambiar de auto si así lo quisieran. A su vez está permitido para todos los pilotos el cambio de motorista y/o chasista en cualquier momento del transcurso de las últimas 5 fechas del calendario, algo que no estaba permitido en los inicios de los playoffs.