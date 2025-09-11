Gesto solidario en Peñarol: el plantel le regaló una bicicleta a Tobías Moyano tras sufrir un robo

Al futbolista de Peñarol, Tobías Moyano, le robaron la bicicleta que usaba para trabajar para una aplicación de cadetería y sus pertenencias. Entre ellas, estaba la mochila y los botines que utilizaba para jugar. Sin embargo, enterados de la situación, sus compañeros decidieron comprarle una nueva.

La iniciativa fue encabezada por Pablo Bello, quien no dudó en regalarle otra bici, la herramienta que Tobías utiliza para trabajar diariamente. El resto del plantel apoyó la idea y entre todos organizaron reunir dinero para pagarla.

Durante la merienda del martes, los compañeros le regalaron la bicicleta a Tobías Moyano.

Moyano, que había dejado la bicicleta y sus pertenencias en la casa de un amigo para poder a ir a entrenar, se enteró del gesto de sus compañeros este martes en la merienda posterior la práctica del Tricolor, cuando le entregaron su flamante bicicleta.

“Debemos celebrar la vida. El momento que estamos pasando como grupo y eso es muy importante. Gracias Pablo Bello y la banda por el gesto. Junto a Luca Palacios logramos devolver la herramienta de trabajo de Tobías Moyano. Gracias banda”, expresaron desde el Club Peñarol.