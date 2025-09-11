¿Quién es Brooks Nader, la supermodelo que tendría un romance con Carlos Alcaraz?

Tras ganar el US Open y ser número 1, Carlos Alcaraz es vinculado con la modelo Brooks Nader, ex Sports Illustrated.

El tenista español Carlos Alcaraz, flamante campeón del US Open y nuevo número 1 del ranking ATP con solo 22 años, no solo celebra sus éxitos deportivos, sino que también es el centro de atención de la prensa del corazón. Esta semana, el "hombre del momento" fue vinculado con la supermodelo Brooks Nader, una figura conocida de los circuitos más exclusivos y con un historial amoroso que ya acaparó titulares.

Pero, ¿quién es esta mujer que podría ser la nueva conquista del joven prodigio del tenis? Según supo Noticias Argentinas, Brooks Nader es mucho más que una cara bonita.

Perfil de Brooks Nader

Modelo, empresaria y "southern belle"

Origen y edad: Nader nació hace 28 años en Baton Rouge, Luisiana, Estados Unidos.

Carrera en el Modelaje: desde 2019, sus curvas y belleza la catapultaron al estrellato en el mundo del modelaje. Es reconocida por haber sido tapa de prestigiosas revistas como Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Matrimonio y Divorcio: a los 22 años, se casó con Billy Haire, un conocido publicista. La pareja vivió en Nueva York hasta su divorcio en 2022.

Vínculos Reales: para 2024, Nader fue vinculada con el príncipe Constantino de Grecia, con quien se la vio en varias ocasiones recorriendo la Gran Manzana.

Faceta empresarial: más allá de las pasarelas, Brooks Nader ha demostrado ser una mujer de negocios.

Lanzó una línea de joyería en colaboración con la marca Electric Picks. Incursionó en el mundo del diseño de interiores y la decoración con su propia marca, Home by BN.

Antecedentes familiares: es nieta de Sam Nader, un reconocido director deportivo adjunto del equipo de fútbol americano LSU Tigers de Luisiana, lo que le otorga un perfil de "southern belle" con conexiones influyentes.

¿Romance con Alcaraz? La prensa española opina

Los rumores de un posible romance entre Nader y Alcaraz encendieron las alarmas en la prensa del corazón española. La periodista Pilar Vidal, tras consultar con fuentes cercanas al equipo del tenista, afirmó que Carlos Alcaraz "no tiene novia oficial", al menos por ahora.

Vidal sugirió que, dada la exigente carrera del tenista, la única pareja posible para él sería "una mujer que sacrificara todo su día a día por seguirle a él en todos sus viajes, que es lo que han hecho las parejas de otros tenistas". Esto pone en perspectiva los desafíos que enfrentaría una relación con una supermodelo con una carrera propia y exitosa como la de Brooks Nader.

Por el momento, Alcaraz parece estar centrado en su carrera y sus logros deportivos, mientras que Brooks Nader continúa con sus proyectos profesionales y su vida social de alto perfil. El tiempo dirá si este vínculo se convierte en algo más que un rumor pasajero.

Fuente: Noticias Argentinas.