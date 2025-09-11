Aranda respaldó la gestión en Villa Fontana y destacó el camino de crecimiento

El legislador entrerriano Lénico Aranda acompañó al presidente comunal de Villa Fontana, Diego Bolzán, en la licitación pública para la compra de un tractor, recorrió obras y subrayó la importancia del proyecto de más de 600 loteos con servicios.

Con una agenda enfocada en fortalecer el desarrollo local, Aranda estuvo en Villa Fontana, departamento Paraná, donde reafirmó su compromiso de trabajar junto a las comunidades del interior para concretar obras y proyectos que transformen la vida de sus vecinos.

Durante la actividad, participó de la licitación pública para la adquisición de un tractor, herramienta indispensable para el crecimiento productivo de la comuna.

Además, recorrió los trabajos de mejoramiento de caminos rurales y valoró la iniciativa de avanzar con más de 600 loteos con servicios, un proyecto que marca un antes y un después en materia habitacional para la localidad.

“Es con gestión y decisión política como se logra transformar la realidad de nuestros pueblos. En Villa Fontana se avanza con hechos concretos que muestran que el interior también puede crecer con igualdad de oportunidades”, señaló Aranda.