En Córdoba, Belgrano y San Martín de San Juan no abrieron el marcador

Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan empataron sin goles este jueves en el inicio de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro tuvo como escenario el estadio Julio César Villagra, donde lo más sobresaliente estuvo en la bienvenida al local: juego de luces, fuegos artificiales y celulares con fondo celeste y blanco.

A través del equilibrio de Santiago Longo, las proyecciones de Federico Ricca y la amenaza constante de Franco Jara, el Pirata llevó el duelo a la zona custodiada por Matías Borgogno. En cambio, los de Leandro Atilio Romagnoli intentaron lastimar con los contragolpes propuestos por Ignacio Puch, Sebastián y Diego González. De todos modos, el Pipi estaba más preocupado por los espacios que podría dejar su última línea defensiva y le exigía a sus dirigidos que no tomen riesgos innecesarios en territorio ajeno.

Tras alguna insinuación de Nicolás Fernández, el Santo cuyano generó la ocasión más clara a través de una triangulación magnífica que involucró a Maestro Puch, Marco Iacobellis y Lucas Diarte, pero el cabezazo del volante impactó contra el palo más lejano de Thiago Cardozo. Una chance que mereció concluir en la red, pero la fortuna cordobesa evitó el grito sanjuanino.

En el complemento el duelo continuó bajo la misma tendencia. Los ingresos de Bryan Reyna, Lucas Passerini, Francisco González y Lucas Menossi no le dieron las herramientas para quebrar la solidez adversa que pretendía Ricardo Zielinski. Y los intentos de media distancia de Julián Mavilla tampoco conformaban las soluciones a las carencias de ideas ofensivas del dueño de casa.

Los siete minutos que adicionó Andrés Merlos no alcanzaron para salir del cero. La repartición de puntos no conformó a ninguno, dado que San Martín de San Juan sigue en el fondo de la tabla del promedio y la anual; y Belgrano no logró escalar a los puestos que entregan plazas para los octavos de final.

De todos modos, el Ruso guardó mucho material para el compromiso del miércoles en San Luis frente a Newell’s, donde luchará por un boleto a la semifinal de la Copa Argentina. En Córdoba, todos los cañones apuntan al certamen más federal del país, da cuenta Infobae.