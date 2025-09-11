JADAR: los palistas Magdalena Garro, Bautista y Baltazar Itria ganaron medallas

La actividad en la Laguna Setúbal continuará este viernes con los JADAR.

En la costanera santafesina, los entrerrianos Magdalena Garro, Bautista y Baltazar Itria se destacaron este jueves al conseguir distintas medallas en la primera jornada de actividad del canotaje de velocidad por los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR).

El mayor de los hermanos Itria, subcampeón mundial sub 23 y recientemente séptimo del mundo en su primera experiencia Senior, logró la medalla dorada en K1 Masculino 1000 metros, con una marca de 3m38s. Joaquín Sánchez Bazica (CABA) y Gonzalo Carreras (Provincia de Buenos Aires) completaron el podio.

Por su parte, su hermano Baltazar Itria logró el bronce en la categoría K1 200 metros, con un tiempo de 40 segundos y 82 centésimas. El palista del Club Náutico Paraná quedó detrás del bonaerense Manuel Orero, ganador de la prueba, y el escolta, Rocco Bolan (CABA) en la Laguna Setúbal.

Luego llegó el turno de las categorías femeninas, comenzando con la K1 500 metros. En dicha regata, la uruguayense Magdalena Garro se quedó con el oro al finalizar la carrera en 1 minuto 31 segundos. La medalla de plata fue para la palista bonaerense Candelaria Sequeira, que llegó a la línea de meta en 1 minuto 33 segundos. Por último, la de bronce se la llevó la atleta chubutense Candela Velázquez, con una marca de 1 minuto 35 segundos.

No fue la única que logró Garro durante la jornada: también fue segunda y consiguió en la medalla plateada en K1 200 metros. La representante del Club Regatas Uruguay marcó 45 segundos 99 centésimas y se ubicó detrás de Candelaria Sequeira y por delante de Paulina Barreiro Hus (La Pampa).

Durante la jornada, que previamente tuvo series y semifinales, también compitieron las categorías C1 masculino 1000 metros (Facundo Pagiola, de Santa Fe) y C1 femenino 200m. (Nicole Trimarchi, Mendoza):

Este viernes en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento competirán atletas en canotaje, paracanotaje, triatlón y paratriatlón. El cronograma será el siguiente:

8 – Inicio de la competencia de triatlón femenino en distancia sprint

9.45 – Inicio de la competencia de triatlón masculino en distancia sprint11.30 – Premiación

Luego, seguirán las finales de canotaje y paracanotaje en las siguientes categorías:

14 – K4 femenino 500 final

14.10 – K2 masculino 500 final

14.20 – C2 femenino 500 final

14.30 – KL3, KL2 masculino 200 final

14.40 – KL1, KL2, KL3 femenino 200 final

15 – K4 masculino 500 final

15.10 – K2 femenino 500 final

15.20 – C2 masculino 500 final

15.30 – VL3 masculino 200 final

16 – Premiación