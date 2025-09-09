Paraná: colocaron una barrera para evitar que residuos del arroyo Antoñico lleguen al río

El Municipio de Paraná implementó un plan de manejo de residuos sobre el arroyo Antoñico. Con la implementación de una barrera se podrán recoger con facilidad los desechos sólidos urbanos que terminan en el afluente. La medida, que parte de la vinculación público-privado, busca concientizar sobre el cuidado del recurso natural.

“Mediante la vinculación del sector público con el privado, que se compromete con el ambiente y el cuidado de nuestro río, se ha instalado una barrera en la desembocadura del arroyo Antoñico al río Paraná para contener los desechos sólidos urbanos que no deberían estar en el agua. Por eso es importante cuidar la conducta urbana y depositar los residuos donde se debe. El arroyo es de todos y hay que cuidarlo”, manifestó la intendenta Rosario Romero.

Con el aporte de empresarios locales, se adquirió una barrera para contener residuos mal desechados sobre los arroyos. El material que se acumule será retirado de manera periódica, y para prevenir acontecimientos ante fenómenos climáticos, por personal municipal.

“Vivimos el río y como entrerrianos tenemos que unirnos y ser responsables para cuidar nuestros recursos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, por eso como empresa decidimos apoyar al municipio y tratar de cambiar la conducta ciudadana de no ensuciar el río”, valoró Pablo Márquez, empresario paranaense.

“La implementación de la barrera permitirá trabajar periódicamente retirando los desechos que se acumulan allí y con eso evitaremos que el caudal que circula ante grandes precipitaciones lo haga sin problemas hacia el río”, señaló Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos.

El funcionario agregó: “es importante recordar a la comunidad que la ciudad cuenta con sistema de recolección que funciona, por eso solicitamos que todos los desechos se arrojen a los contenedores”.

En cuanto al funcionamiento del dispositivo, se trata de una barrera colocada en diagonal a metros de la desembocadura del arroyo hacia el río.

“Todos los residuos sólidos urbanos que tienen capacidad de flotar (en su gran mayoría plásticos) y los que se arrastran semi sumergidos, son captados por la barrera que permitirá al municipio recolectar con maquinaría adecuada”, manifestó Maximiliano Pérez Viecenz, subsecretario de Ambiente, quien informó que este trabajo contó con relevamientos previos de ingeniería y además se elaboró un plan de manejo.