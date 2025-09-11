Se presenta un libro sobre la experiencia de la Agrupación Cultural La Ventana

Gerardo Dayub y Lucrecia Pérez Campos presentarán su libro La Ventana. De la intuición a la gestión cultural, con diseño gráfico de Fortunato Galizzi. La actividad se realizará el viernes 12 de septiembre a las 19.30, en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación, Buenos Aires 389, en Paraná.

Este libro intenta rescatar una experiencia única de gestión cultural que tuvo lugar en la ciudad de Paraná en los albores de la recuperación democrática, y que desarrolló un fecundo trabajo cultural durante los años 80: la Agrupación Cultural La Ventana.

Con el testimonio documentado de sus propios protagonistas –hoy actores, músicos, comunicadores y gestores de probada trayectoria– este rescate patrimonial pretende fortalecer y reflexionar sobre el rol de la gestión cultural en nuestra sociedad y su desarrollo profesional. Los autores consideran que esta experiencia intuitiva significa –a más de 40 años de su nacimiento– un valioso aporte a las teorías actuales y prácticas académicas de gestión.

La Ventana. De la intuición a la gestión cultural es posible gracias al financiamiento del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (Feicac) convocatoria 2024 de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

Fuente: Fcedu UNER.