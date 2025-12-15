Multaron a exconcesionaria de la Ruta 14 por 155 “señales verticales deficientes, faltantes y sin reemplazo”

Vialidad Nacional imputó Caminos Río Uruguay, a la firma que fuera concesionaria de la Ruta Nacional 14, por deficiencias en señalizaciones verticales, razón por la cual se le aplica una multa de 2.883.000 unidades de penalización.

El artículo primero de la Resolución 1975/2025, publicada este lunes 15 de diciembre en el Boletín Oficial de la Nación, imputó formalmente a la Sociedad Anónima “la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el artículo 7° “Condiciones a cumplir en la conservación de rutina”, inciso 7.9 “Señalamiento y seguridad”, apartado 7.9.1. “Señalamiento vertical lateral”, (…) consistente en la existencia de 155 (ciento cincuenta y cinco) señales verticales deficientes, faltantes y sin reemplazo por pérdida de vigencia, en la Ruta Nacional N.° 14, Provincia de Entre Ríos, Tramo Ubajay –Río Mocoretá”.

El Entre Ríos publicó la resolución del organismo nacional que, en el segundo artículo, dispone aplicar a Caminos del Río Uruguay S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior, “la sanción de multa consistente en la suma de 2.883.000 UP (dos millones ochocientas ochenta y tres mil unidades de penalización) por la tarifa vigente”.

La concesión que durante muchos años tuviera Caminos del Río Uruguay sobre el corredor de las rutas 12 y 14 cayó hace ya meses e incluso, licitación mediante, ya existe una nueva empresa a la que le fue concesionado el tramo, por lo que sorprendió la imputación y la multa, publicada este lunes por Vialidad Nacional en el Boletín Oficial.