Incendiaron intencionalmente el vehículo de un abogado en La Paz

En horas de la madrugada de este lunes, se produjo un ataque pirómano en la ciudad de La Paz, donde un sujeto por ahora desconocido provocó el incendio de un vehículo estacionado en una cochera, propiedad de un abogado.

Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz, personal policial que se encontraba realizando recorridas advirtió un fuerte olor a plástico quemado en la zona de calle Berón de Astrada, entre San Martín y España.

Al acercarse al domicilio de donde provenía el humo, constataron el foco ígneo dentro del garaje de un domicilio de dicha arteria, el cual afectaba a una camioneta Toyota SW4 de color gris, propiedad de un hombre de 34 años.

De inmediato se dio intervención a personal de Bomberos Voluntarios, quienes junto a efectivos policiales lograron sofocar el incendio. Se registraron daños totales en el rodado y no hubo personas lesionadas.

El dueño del vehículo manifestó desconocer el origen del siniestro, por lo que se dio intervención a la División Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

Asimismo, a partir del análisis de registros de cámaras de videovigilancia de la zona, se pudo establecer que el incendio habría sido provocado de manera intencional: se observó a un hombre que, aparentemente, se desplazaba en una motocicleta de baja cilindrada y arrojó un elemento combustible hacia el interior del inmueble.

Por lo tanto, se dio intervención a la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía local para el relevamiento del material fílmico y la identificación del autor.

Se informó que el damnificado es el abogado Emiliano Castrillón, hijo del diputado provincial del PJ, Sergio Castrillón.