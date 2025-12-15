Básquet: el clásico entre La Unión y Tomás de Rocamora fue para los colonenses

La Unión fue más que Tomás de Rocamora y se quedó con el clásico por la Liga Argentina de Básquet.

El clásico entrerriano tuvo su noche colonense. La Unión dominó con claridad para festejar por 82 a 57 frente a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. En el anfitrión, Acuña fue el más destacado con 19 puntos y seis rebotes. La visita se apoyó en el buen juego de Acevedo que aportó 10 puntos y 10 rebotes.

La primera parte

Los colonenses ingresaron mejor, atacaron con claridad, defendieron con intensidad y casi sin dejar espacios. Tomás de Rocamora corrió de atrás, aprovechó los errores del local y además sumó desde la línea de libres para mantenerse en juego. Sin embargo, el Rojo se lo llevó por 20 a 16.

En el segundo período el dominio fue total del anfitrión que aumentó su intensidad y marcó la diferencia en el juego, dejando sin reacción a los de Concepción, que no se hallaban en el juego para irse al descanso abajo por 42 a 26.

El complemento

A la vuelta del entretiempo la diferencia se mantuvo, los de Guastavino no dejaron jugar a la visita, continuaron con la posesión del juego, convirtieron, sumaron y se lo llevaron por 62 a 44.

Los De Amato buscaron por todos lados sumar, acercarse en el marcador y salir del juego impuesto por el local, pero no pudieron. El final no cambió mucho, la cancha ya estaba marcada, el Rojo pisó fuerte y se aseguró mantener la localía para quedarse con el clásico por 82 a 57.