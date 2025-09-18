River se despertó tarde, cayó con Palmeiras y deberá ir por la heroica a Brasil

River perdió 2 a 1 frente a Palmeiras de Brasil, en condición de local, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En el partido disputado en el estadio Monumental de Núñez, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador y Vitor Roque amplió la ventaja. En el complemento, Lucas Martínez Quarta descontó a los 43 minutos. Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar por dos goles o más en el partido de vuelta que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.