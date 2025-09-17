Hubo una multitudinaria marcha en Paraná en defensa de la educación y la salud pública

Este miércoles por la tarde, desde las 17 una multitud colmó la Plaza 1º de Mayo de Paraná en el marco de la jornada nacional en defensa de la educación y la salud pública. La movilización, encabezada por sectores universitarios de todos los sectores, reclamó que la Cámara de Diputados revierta el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización culminó en la explanada de Casa de Gobierno, donde se esperó la votación.

Miles de manifestantes se concentraron con pancartas y consignas en defensa de la universidad pública, al tiempo que exigieron también la anulación del veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, destinada a atender la crítica situación de los hospitales y centros de salud en todo el país.

La jornada se replicó en Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, además de otras ciudades argentinas, en simultáneo con la sesión en la Cámara de Diputados que comenzó a las 14.

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría rechazar los vetos de Milei. La votación contó con 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención.

La Ley de Financiamiento Universitario plantea la reapertura de paritarias congeladas desde octubre pasado, financiamiento para el funcionamiento de las universidades, becas, apoyo al desarrollo científico y la creación de un fondo de 10.000 millones de pesos actualizado por inflación para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.

En tanto, la Ley de Emergencia Pediátrica contempla la asignación prioritaria de recursos al sistema sanitario, la recomposición de salarios del personal de salud y la derogación de la resolución 2109/25, que modificó el régimen de residencias médicas.

Con banderas, cánticos y fuertes reclamos, la movilización en Paraná volvió a mostrar el rechazo social a los recortes y la defensa de dos pilares centrales: la educación y la salud pública.