Primera Nacional: Juan Pablo Loustau dirigirá la visita de Patronato a San Miguel

Juan Pablo Loustau fue designado este miércoles para dirigir el partido que animará Patronato en su visita a San Miguel, por la 32ª fecha de la Primera Nacional. El encuentro será válido por la Zona A y se jugará el sábado desde las 15.30 en el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en Los Polvorines, Buenos Aires.

El réferi que anunció la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para este compromiso del equipo entrerriano es hijo del mundialista Juan Carlos Loustau y hermano de Patricio, ambos ya retirados del arbitraje. Será la primera vez que dirigirá al Negro en esta temporada, mientras que será la segunda arbitrando al Trueno Verde: la anterior fue un empate sin goles con Atlanta, por la 9ª fecha.

En esta ocasión, Lucas Ripoli y Daiana Milone serán su primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Agustín Flores será el cuarto árbitro en cancha del CASM.

Patronato (46 puntos) viene de obtener un ajustado triunfo ante Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y marcha séptimo en la Zona A. Por su parte, San Miguel (48) se ubica tercero y llega de ganarle a Ferro Carril Oeste por 1 a 0, como visitante.

Este compromiso reviste gran importancia para ambos equipos, ya que faltan apenas tres fechas para que culmine la etapa regular y ambos luchan por estar en el Reducido por el segundo ascenso. Lógicamente, el equipo entrerriano necesita ubicarse entre los mejores cuatro del grupo para asegurarse la localía en la etapa decisiva y el próximo sábado se le presentará una gran ocasión para dar el salto.